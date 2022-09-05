Продлевает жизнь: назван самый полезный овощ, который надо есть каждый день 5.09.2022, 15:43

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Он способен защитить всю семью от многих заболеваний.

Ученые назвали овощ, который должен быть в ежедневном рационе обязательно. По словам специалистов, он способен защитить всю семью от многих заболеваний. Что это за овощ и почему он так полезен, рассказали в издании Moirebenok.

Речь идет об обычной моркови. По своим положительным качествам она не уступает даже яблокам. В ней содержится множество витаминов и элементов, которые помогают бороться с вирусами и различными заболеваниями.

Это провитамин А – в большом количестве, витамины группы С, D, Е, К, В6 и В1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний. В моркови есть химическое соединение – бета-каротин. И именно поэтому тертая морковь является самым лучшим средством для снижения риска заболевания раком.

Чем ярче овощ, тем больше в нем бета-каротина. Так как именно это вещество отвечает за цвет моркови. Также бета-каротин отвечает за синтез половых гормонов и состоянии скелета. Витамин А также влияет на слизистые оболочки кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям.

Еще морковь – прекрасный антиоксидант. Регулярное употребление этого овоща, по мнению американских медиков, продлевает жизнь человека на 6-8 лет. Ежедневная норма для каждого человека для восполнения количества витамина А – одна средняя морковь.

Более того, этот овощ полезен при малокровии и авитаминозе. Питательные вещества нормализуют обмен веществ, выводят вредные вещества и токсины, очищают кровь и помогают улучшить работу всех внутренних органов.