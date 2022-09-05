Шах тирану Путину 1 Максим Билявский

5.09.2022, 15:53

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Как Кремль проигрывает ресурсную войну.

Как бы Кремль не пытался запугивать ЕС удорожанием энергоресурсов, европейский газовый рынок быстро нарастил иммунитет к его провокациям.

Прошедшая неделя запомнится мобилизацией энергетической солидарности стран Евросоюза.

Изменения произошли прежде всего в информационном пространстве – спикеры разного уровня начали демонстрировать уверенность в прохождении отопительного сезона. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что ФРГ уже готова к будущим ограничениям поставок российского газа.

Подобные заявления нашли свое подкрепление в конкретных действиях: Шольц вместе со своим испанским коллегой дал старт проектным работам по увеличению мощностей подключения пиренейского полуострова к объединенной газовой сети ЕС.

После реализации данного замысла примерно 30% потребности европейских потребителей в природном газе возможно будут покрывать за счет сети испанских и португальских LNG-терминалов.

Такая повестка дня информационного пространства положительно сказалась на ожиданиях европейских трейдеров, тем самым нивелировала опасения, вызванные влиянием российской пропаганды. Следовательно, несмотря на остановку Северного потока-1 и другие неадекватные заявления Кремля, котировки на хабе TTF (Нидерланды) уменьшились более чем на 22% и достигли уровня $2300 за тысячу кубометров газа.

Также заслуживает внимания тот факт, что, несмотря на остановку поставок российского газа на французский рынок, котировки в торговой зоне этого государства снизились на 38% до $1400 за тысячу кубических метров. Все указывает на то, что европейский газовый рынок довольно быстро нарастил свой иммунитет к российским провокациям и экономической диверсии. Поэтому все «прогнозы» российского газового монополиста Газпрома о спотовых котировках голубого топлива на уровне $4000 за тысячу кубометров – оказались частью информационно-психологической спецоперации агрессора.

В то же время подобное «прогнозное» заявление теперь распространяется Кремлем по нефтяным котировкам Brent, которые якобы вырастут до $200 за баррель после того, как страны G7 введут ограничение цены (прайс-кеп) на российскую нефть.

На самом деле подобные заявления агрессора – это очередной мыльный пузырь и элемент информационного давления, поскольку Brent – это одна из трех эталонных марок нефти, а российский Urals или ESPO – обычный сорт.

Следовательно, если страны G7 (более 32% глобального спроса) введут ценовое ограничение на один из 23 сортов нефти, это не приведет к росту котировок. Потому что ценовой сигнал на рост идет от эталонной марки к сорту, а не наоборот. Более того, подорожание может возникнуть в случае физического дефицита ресурса, то есть ограничение цены на сорт лишь приведет к удешевлению путем роста борьбы за потребителей, желающих приобрести нефть с дисконтом.

Очевидно, что в РФ это понимают и поэтому пытаются создать дефицит нефти на глобальном рынке для максимального влияния на котировки эталонных марок нефти и, соответственно, формирование наиболее выгодного ценового ограничения.

К сожалению, в этом россиянам помогает официальная Анкара, которая, согласно материалам турецкого издания Sabah, — с октября увеличивает в пять раз транспортные сборы за проход нефтяных танкеров через Босфор и Дарданеллы. Таким образом, возрастет структура стоимости нефти, транспортируемой танкерами из Черного моря. Пока официальных комментариев правительство Турции не предоставило, поэтому появление такой информации можно расценивать, как элемент изучения реакции стран G7.

Вместе с этим довольно странными выглядят два инцидента, которые произошли в один день (1 сентября) и привели к блокированию навигации на наиболее важных морских путях. Первый случай произошел с судном Lady Zehma, перевозившим зерно из Украины и севшим на мель, перекрыв судоходство в проливе Босфор. В то же самое время танкер под флагом Сингапура также сел на мель и заблокировал другим судам проход через Суэцкий канал.

Как следствие, котировки эталонной марки нефти Brent выросли на 2% до $93,8 за баррель. Здесь уместно напомнить случай годичной давности, когда контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, остановив проход для 24 нефтяных танкеров. Как следствие, котировки Brent тогда выросли на 7% до $65 за баррель, а РФ использовала инцидент для лоббирования так называемого северного морского пути в противовес Суэцкому каналу.

Поэтому не исключено, что нынешние инциденты с блокировкой навигации возникли искусственно, например, с целью усиления кремлевских угроз цивилизованному миру, которые озвучил путинский приспешник Дмитрий Медведев.

Как бы то ни было, движение судов и танкеров возобновлено, цены на газ в ЕС постепенно снижаются, а введение ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты вводятся с декабря 2022-го.

В общем, это шах тирану Владимиру Путину, власть которого держится на вышках: нефтегазовых, телевизионных и караульных.

Максим Билявский, liga.net

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