В регионах Беларуси возвращают масочный режим

В регионах Беларуси возвращают масочный режим8
- 5.09.2022, 16:00
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Медики ожидают роста заболеваемости коронавирусом уже в начале этой осени.
Масочный режим снова вводится в Слуцкой центральной рабочей больнице, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «СлуцкТВ». Без маски нельзя посещать поликлинику при ЦРБ, а в стационар можно только с разрешения заведующего.
В некоторых других районах подобные решения на уровне учреждений здравоохранения уже были введены. В минских больницах масочный режим и вовсе не отменяли.
Одновременно в региональных СМИ вновь начали говорить о важности вакцинирования и соблюдения мер предосторожности.
Медики ожидают роста заболеваемости коронавирусом уже в начале этой осени. Единственным способом обезопасить себя является вакцинация и социальное дистанцирование.