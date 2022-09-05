В регионах Беларуси возвращают масочный режим 8 5.09.2022, 16:00

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Медики ожидают роста заболеваемости коронавирусом уже в начале этой осени.

Масочный режим снова вводится в Слуцкой центральной рабочей больнице, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на «СлуцкТВ». Без маски нельзя посещать поликлинику при ЦРБ, а в стационар можно только с разрешения заведующего.

В некоторых других районах подобные решения на уровне учреждений здравоохранения уже были введены. В минских больницах масочный режим и вовсе не отменяли.

Одновременно в региональных СМИ вновь начали говорить о важности вакцинирования и соблюдения мер предосторожности.

Медики ожидают роста заболеваемости коронавирусом уже в начале этой осени. Единственным способом обезопасить себя является вакцинация и социальное дистанцирование.

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