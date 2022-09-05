Стало известно, за какие услуги ЖКХ в Беларуси можно не платить 1 5.09.2022, 16:25

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От части из них можно отказаться.

Часто на собраниях или в беседе друг с другом проскакивают фразы типа «почему я должен платить за это», «зачем платить за вывоз мусора, если я живу сжигаю его». Оказывается, в списке услуг ЖКХ есть те, за которые платить обязательно, а есть и такие, от которых человек имеет право отказаться, пишет портал s13.ru.

«Жилищно-коммунальные услуги – услуги по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) технического состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), жилых и (или) нежилых, вспомогательных помещений, по обеспечению их благоустроенности, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, включающие в себя коммунальные услуги, техническое обслуживание, техническое обслуживание лифта, текущий ремонт, капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений и иные жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в соответствии с договорами», - так звучит определение ЖКУ в кодексе.

Основные и дополнительные услуги

Все жилищно-коммунальные услуги делятся на основные и дополнительные. Дополнительные – это те, за которые можно не платить, если вы не заключили договор.

Не относятся к дополнительным те ЖКУ, которые перечислены в кодексе, как основные. Это:

• техническое обслуживание всех коммуникаций и отдельной строкой идет техобслуживание лифта, почему – объясним далее;

• текущий и капитальный ремонт;

• санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (то есть уборка в подъезде и другие меры для поддержания чистоты и порядка);

• коммунальные услуги, к ним относятся: вода, канализация, газ, (кроме доставки газа в баллонах), электричество, отопление и вывоз мусора.

Все остальные жилищно-коммунальные услуги – дополнительные, и если вы не заключали договор на оказание такой услуги, то и платить за нее не нужно.

Самый часто встречающийся пример дополнительной ЖКУ – установка и поддержание в рабочем состоянии домофона. Если вы не заключали договор, то можете не платить за домофон, правда, то, как вы и ваши гости будут попадать в подъезд, на котором домофон установлен – уже ваша проблема.

Еще одна услуга, которая отнесена к дополнительным, как можно увидеть из списка основных – снабжение сжиженным газом в баллонах.

Если в вашем доме есть газопровод, то вы обязаны платить за газ, если вы живете в частном доме и газопровода нет, то вы вправе выбирать, чем топить и на чем готовить еду – газ в баллонах, электричество или дрова.

Когда можно не платить за основные ЖКУ

Плата не взымается за те основные ЖКУ, которые технически не могут быть оказаны жильцу. То есть, если в ваш частный дом не проведены централизованные водопровод, канализация и отопление, то за них вы платить и не будете.

Плата за капитальный ремонт и текущий ремонт начисляется жильцам многоэтажек. Тем, кто живет в одноквартирных или блокированных домах (проще говоря - маленьких домах, а не многоэтажках), делать отчисления на капремонт нужно, если часть такого дома принадлежит государству. Если домик полностью в частной собственности, собственники ремонтируют его сами и копят деньги на ремонт по своему усмотрению.

В благоустроенном доме сэкономить можно только на двух основных жилищно-коммунальных услугах. Первая – это техобслуживание лифта, вторая – уборка подъездов.

Вопрос с платой за лифт решается не по выборы жильца, не платят за эту услугу только жильцы первых этажей, причем стоит знать, что не во всех домах жильцы первого этажа могут сэкономить. Не должны платить за техобслуживание лифта только жители тех многоэтажек, где первый этаж является и первой остановкой лифта. Если есть цокольный этаж или подвал, и лифт едет оттуда, платить за него будут все.

А вот с уборкой интереснее. Те, у кого есть отдельный вход в свою квартиру, не через общий подъезд, за уборку не платят. Остальным можно выбирать: пользоваться услугами организации, которая обслуживает ваш дом, или убирать свою часть подъезда самому.

С отказом от услуг по санитарному содержанию (именно в их комплекс входит уборка) есть один нюанс – нельзя отказаться от услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации (то есть от мер борьбы насекомыми, микробами и грызунами), их все равно будут вписывать в вашу «жировку».

Если вас устраивает уборка, которую делают работники обслуживающей организации, то никаких дополнительных действий не нужно, ее проводят по договору, который вы должны были заключать, вселяясь в квартиру.

Чтобы следить за чистотой около своей двери и далее самостоятельно, нужно сходить в расчетно-справочный центр, или свое товарищество собственников, другую организацию, которая обслуживает ваш дом, и заключить дополнительное соглашение.

В товариществе собственников ваше решение должны еще и провести через общее собрание.

После того, как формальности улажены, отвечать за чистоту у своего порога вы будите сами, и тут нужно знать, что если соседи или работники обслуживающей организации пожалуются на грязь, то с вас могут взыскать штраф.

За остальные жилищно-коммунальные услуги, которые названы в кодексе основными, платить нужно. При неуплате долг могут взыскать принудительно, и кроме того каждый день неуплаты увеличивает сумму долга, потому как за неуплату установлена пеня.

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