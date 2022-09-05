ВСУ разгромили опорный пункт оккупантов с бронетехникой
- 5.09.2022, 16:42
Уничтожен десяток окупантов вместе с укреплениями.
Бойцы 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Данила Вооруженных сил Украины уничтожили боевые машины, десяток солдат и блиндаж российских оккупантов. Об этом подразделение сообщило на своей страничке в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео.
Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого откорректировали классический артиллерийский обстрел по вражескому опорному пункту, а затем засняли последствия. Видны уничтоженная боевая машина пехоты с оторванной башней и разбитые в хлам окопы и блиндажи.
В свою очередь, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» показал видео, на котором боец Сил специальных операций ВСУ выстрелом из гранатомета поразил бронетранспортер БТР-80 противника.
Ролик был снят с земли его побратимами, которые лесом крались к позициям оккупантов на опушке. После выстрела вдали видна яркая вспышка от прямого попадания.