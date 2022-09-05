Херсонский плацдарм

Херсонский плацдарм2
- Александр Коваленко
- 5.09.2022, 16:44
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Через 2 недели вся правобережная группировка россиян утратит свою боеспособность.
Херсонский отсчет на 200-300-400.
За прошлую неделю на Херсонском плацдарме было ликвидировано более 1200 российских оккупантов. Грубо говоря, это две БТГр. Но это грубо. С другой стороны, это дает возможность оценить перспективу их дальнейшего удержания правобережной херсонщины.
Помимо уничтоженных оккупантов, мы должны учитывать и количество раненных, а оно всегда не меньше, а зачастую больше невозвратных потерь.
К сожалению, точной информацией по 300-м оккупантам на правобережье Херсонщины я сейчас не владею, но если предположить, что за прошлую неделю их было тоже не менее 1200, то мы говорим уже о потерях в 2 400 как минимум.
То есть, за неделю РОВ на правом берегу Херсонщины, грубо говоря, потеряли более 12% от своего состава до начала контрнаступления. Еще раз акцентирую, это приблизительные подсчеты, причем в меньшую сторону.
Разумеется, командование РОВ будет пытаться компенсировать эти потери, потому как при сохранении такой динамики, через 2 недели вся правобережная группировка россиян утратит свою боеспособность. Но сможет ли она эту компенсацию обеспечить при отсутствии полноценного снабжения с левого на правый берег? Нет.
И ведь помимо выросших потерь личного состава, необходимо компенсировать потери техники, которой тоже за неделю было россиянами потеряно более 350 единиц на правом берегу. Опять-таки, практически нерешаемая логистическая дилемма.
Херсонский остров Змеиный начинает приобретать все более отчетливые очертания, которые к концу сентября могут вылиться в очень интересный каскад событий!
Отсчет до жеста доброй воли пошел… 200 – 300 – 400.
Александр Коваленко, Facebook