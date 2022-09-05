В Беларуси в октябре изменят ПДД 5.09.2022, 16:53

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Какие новшества и для кого введут.

С 27 октября в Беларуси обновят правила дорожного движения. Среди прочего предусмотрены новшества как для водителей, так и для велосипедистов и тех, кто ездит на электросамокатах. «Блог Гродно» напоминает, какие изменения в октябре внесут в ПДД.

Преимущество водителя в движении

С 27 октября уточнят, что преимущество в движении считается предоставленным, если расстояние между транспортом и приближающимся пешеходом составило не меньше двух полос движения (при их наличии).

При этом водитель будет обязан предоставить преимущество пешеходам, которые не завершили переход, а также уступить дорогу велосипедистам, которые завершают пересечение. Сейчас это требование распространяется только на пешеходов.

Изменения по скоростным ограничениям

Мотоциклы, легковые автомобили, грузовые авто массой до 3,5 тонн смогут ехать по автомагистралям и дорогам со скоростью не более 120 км/ч (вместо 110 км/ч), а автобусы — не выше 100 км/ч. На остальных загородных дорогах, как и сейчас, — не более 90 км/ч (если правилами не предусмотрено другое).

Новшество по электромобилям

Некоторые изменения касаются управления электротранспортом. Среди них — электромобилям разрешат ездить по полосе, которая предназначена для движения общественного транспорта.

Зарядка электромобилей будет считаться остановкой, а стоянка на местах для зарядки электромобилей будет запрещена, их можно будет использовать только по назначению.

Появится новый дорожный знак

На определенных территориях, например, в местах плотной жилой застройки, появится новый дорожный знак «Зона с ограничением максимальной скорости движения». Его наличие будет означать, что скорость в данном районе не должна превышать 30 км/ч.

Изменения по электросамокатам и сигвеям

Электросамокат, гироскутер, сигвей, моноколесо с 27 октября будут подпадать под определение «средство персональной мобильности».

Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая препятствия для движения пешеходов. Устанавливается возрастное ограничение на использование средств персональной мобильности — с 14 лет. Но оно не будет действовать в жилых и пешеходных зонах.

Новшество по эвакуации авто

С октября добавится еще несколько оснований для применения инспектором ГАИ принудительной эвакуации транспортного средства. Если раньше это было возможным для машины с водителем-«бесправником», по «пьяной» статье или за нарушение правил остановки (стоянки), то теперь такая мера может быть принята и в случае парковки на месте для инвалидов (на авто нет знака «Инвалид») либо месте, которое предназначено для зарядки электромобилей.

Что изменится при выезде на круговой перекресток

При въезде на круговой перекресток не нужно будет подавать световой сигнал поворота.

Ближний свет фар

Также устанавливается обязанность водителей в период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября при нахождении на дорогах в светлое время суток включать ближний свет фар. Таким образом в правилах дорожного движения закрепляются ежегодно проводимые ГАИ акции, приуроченные к началу и окончанию учебного года.

Запрет на перевозку пьяных на мотоцикле

Кроме того, запрещается перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме бокового прицепа к нему) и мопеде. При этом данные лица по требованию сотрудников ГАИ будут обязаны пройти освидетельствование.

Новшества для велосипедистов

Некоторые новшества касаются велосипедистов. Из обяжут передвигаться вне населенных пунктов в темное время суток в одежде со световозвращающими элементами. Исключение — езда по велосипедной дорожке.

Пересекать проезжую часть велосипедист будет обязан по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При этом велосипедист будет вправе не спешиваться.

Также будет запрещено ездить на велосипедах, мотоциклах и СПМ, не держась обеими руками за руль (исключение — подача сигнала о повороте) или не держа ноги на педалях (подножках). Также введут запрет на перевозку на велосипеде пассажиров-детей до 7 лет без специального сиденья, которое (предохраняет) ноги ребенка, если на них шлем.

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