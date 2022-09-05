Ученые выяснили, почему королевы муравьев живут годы, а рабочие — лишь месяцы 5.09.2022, 17:06

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В ходе исследования обнаружена интересная ососбенность.

Индийские прыгающие муравьи готовы сражаться насмерть лишь бы заполучить королевский трон и жить в пять раз дольше.

Интересную особенность обнаружили американские ученые — королевы и псевдокоролевы индийских прыгающих муравьев живут годы, в то время, как их рабочие — всего месяцы, пишет Live Science .

После смерти королевы, индийские прыгающие муравьи устраивают жуткие побоища из-за желания занять освободившийся трон. И победитель выходит из драки не только с титулом, но и значительно увеличивает продолжительность своей жизни — в пять раз.

Группа ученых из Нью-Йоркского университета сосредоточилась на том, чтобы узнать как королевам и псевдокоролевам (выходцам из рабочих муравьев, занимающим место правительницы) удается замедлять свое старение.

Любопытно, что для произведения яиц королевам необходимо много инсулина, а он в свою очередь способствует старению. Теоретически такой приток инсулина наоборот должен был бы значительно снижать продолжительность жизни, но это не так.

В ходе лабораторных исследований ученые установили, что обычные рабочие муравьи могут жить до 8 месяцев, тогда как продолжительность жизни королев и псевдокоролев составляет порядка 3,3 лет. Также ученые обнаружили, что если псевдокоролеву поместить в другую колонию, где уже назначен правитель, ее разжалуют до обычного рабочего — и ее продолжительность жизни сократится. Так что же происходит?

Исследователи изучили ткани рабочих муравьев и королев, сосредоточившись на участвующих в метаболизме и размножении — мозге, яичниках, жировом теле (орган напоминающий человеческую печень) и жировой ткани. Взглянув на РНК, которые несут в себе инструкции, как строить белки, ученые обнаружили, что королевы и псевдокоролевы вырабатывают больше инсулина, жира и вителлогенина (предшественника яичного желтка — в жировом теле). Часть этих ресурсов используется для поддержания яйцеклетки, а часть — для выработки уникального феромона. Этот феромон выделяется лишь матками и певдокоролевами и помогает им значительно продлевать собственную жизнь.

Кстати, ученые также обнаружили, что после смерти королевы этот уникальный феромон исчезает в гнезде и именно это становится сигналом для смертельной битвы за место королевы в колонии.

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