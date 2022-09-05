Тремор и боли: невролог оценила болезненные симптомы Путина 12 5.09.2022, 18:41

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Здоровье правителя РФ становится все хуже.

Здоровье президента России Путина за последние несколько месяцев ухудшилось, заявила украинская врач-невролог Александра Щебет. Такой вывод она сделала в интервью nv.ua на основе анализа фото и видео материалов с участием главы страны-агрессора.

- Впрочем видно, что у российского диктатора есть определенная неловкость движений, он снова сидит в той же вынужденной позе, склонившись на одну сторону, преимущественно на правую. А это, во-первых, может свидетельствовать о том, что у него устойчивая продолжительная боль и он должен сидеть, склонившись на одну сторону, потому что ровно сидеть больно. И во-вторых, есть какие-то проблемы с мышечным тонусом, заставляющим его сидеть в такой позе и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей, - пояснила собеседница.

Вместе с тем она не исключила, что у президента РФ могут наблюдаться определенные проявления болезни Паркинсона.

- Напомню, один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя. Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать, - добавила Щебет.

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