В Беларуси дефицит водителей, врачей и медсестер 5 5.09.2022, 18:52

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Отток работников из страны не прекращается.

В число самых дефицитных профессий в Беларуси входят водители, врачи, медсестры. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Минтруда.

На начало сентября среди специалистов у нанимателей больше всего были востребованы врачи и медсестры — 3220 и 2980 вакансий соответственно. При этом спрос на них за последние три месяца вырос. Для сравнения: на начало июня для этих работников было 3169 и 2780 вакансий соответственно.

Средняя зарплата по вакансиям для врачей — 1023−1219 рублей, а для медсестер — 712−831 рубль. Как правило, наниматели указывают в объявлениях о поиске сотрудников сумму до уплаты налогов. То есть на руки чистыми выйдет меньше.

Наниматели также нуждаются во ветврачах (796 вакансий на начало сентября), инженерах (644), бухгалтерах (538), учителях (497), охранниках (489), воспитателях (486), фельдшерах-лаборантах (448).

Из рабочих больше всего не хватает водителей автомобилей — 3810 вакансий на начало этого месяца. Средняя зарплата для них — 835−1025 рублей. В дефиците также уборщики помещений (2213), продавцы (1918), повара (1686), трактористы-машинисты (1674), санитарки (1557), электромонтеры (1313), швеи (1273), грузчики (1170), слесари-ремонтники (1107).

На 5 сентября в общереспубликанском банке вакансий значится почти 96,7 тыс. предложений от нанимателей. Почти 41,2 тыс. вакансий — с зарплатой до 600 рублей. Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.

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