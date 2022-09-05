Четыре увлекательных турецких сериала для просмотра осенью 5.09.2022, 19:11

Один из них основан на реальных исторических фактах.

Известный турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в мире. Его перевели и транслировали в 60 странах, а зрители буквально влюбились в героев. Естественно, вопрос о том, какие сериалы, похожие на «Великолепный век» можно посмотреть, очень актуален. «Униан» рассказывает, что стоит обязательно посмотреть фанатам Сулеймана и Роксоланы.

«Ветреный»

События сериала разворачиваются в турецкой провинции Мардин, городе Мидьят. Две самых могущественных и влиятельных семьи города - Асланбей и Шадоглу - долгие годы враждуют. Молодой Миран из семьи Асланбей всю свою жизнь одержим мыслью отомстить за обиду семьи. Однако это только до тех пор, пока он не познакомился с юной Рейян из семьи Шадоглу - добродушной и очень красивой девочкой, которая верит в любовь.

«Мехмед - завоеватель мира»

Дворцовые интриги, красивые костюмы и интересная сюжетная линия - то, что ждет зрителей при просмотре этого сериала. Он рассказывает о шахзаде Мехмеде, который пытался продолжить дело своего отца и завоевать весь мир.

«Султан моего сердца»

Согласно сюжету, дочь писаря посольства Российской империи в Стамбуле Анна случайно знакомится с султаном Махмудом II. Тот приглашает прекрасную и умную девушку учить его детей.

Но Анна в гареме и дворце не просто так. Она становится шпионом спецслужб Российской империи в покоях владыки османской империи.

«Восход Османской империи»

В сюжете сериала - история о восхождении Османской империи и жизни Султана Мехмеда Завоевателя, одним из главных побед которого является взятие Константинополя. В основу положены реальные исторические факты.

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