«Увольте меня, отправьте меня в Россию» 5.09.2022, 19:28

Напавшие на Украину оккупанты полностью деморализованы.

Оккупант неожиданно признался, что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили российские захватчики. Об этом говорится в перехваченной украинскими спецслужбами телефонном разговоре.

Во время общения с девушкой захватчик рассказал, что в списке его приоритетов сначала шел институт, а потом армия. Однако сейчас он оказался на грани отчисления.

Оккупант рад бы уволиться, но все его «морозят». По его словам, командование не удовлетворено его службой.

- Заходит заместитель по тылу, начинает задавать тупые вопросы. Он говорит: «Ты же надел эти погоны». Я говорю: «Увольте меня. Отправьте меня в Россию». Я только этого и ждал, - говорит захватчик.

По его словам, уволиться сейчас крайне трудно. Никого не выпускают в Россию. Девушка пытается подбодрить оккупанта, подчеркивая, что он «защищает родину».

- Какую родину я защищаю? Тут бабушку вижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли - его просто на куски, - говорит он.

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