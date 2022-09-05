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Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси

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  • 5.09.2022, 19:40
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Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси

Прогноз погоды на завтра.

В Беларуси 6 сентября, во вторник, местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом пишет pogoda.by.

В стране ожидается переменная облачность, без осадков. В отдельных районах ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер будет преобладать северный, северо-западный от слабого до умеренного.

По информации синоптиков, ночью температура воздуха составит от +1 до +7 градусов. Вместе с тем, местами по Беларуси ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется от 12 до 18 градусов.

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