В ВСУ показали сверхнизкий проход штурмовиков после боевого задания на востоке

В ВСУ показали сверхнизкий проход штурмовиков после боевого задания на востоке2
- 5.09.2022, 19:52
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Украинцы 194-ые сутки героически противостоят оккупантам.
Волонтер, советник при командовании Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова показала сверхнизкий проход украинских самолетов над автодорогой в Донецкой области. Видео она опубликовала в Facebook.
- В небе Донецкой области украинские штурмовички возвращаются с боевой задачи, – написала она и посоветовала смотреть со звуком.
На видео Шевцова стоит с украинским флагом между полосами движения, а в нескольких метрах над ней проносится пара Су-25 Воздушных сил ВСУ.