Эксперт: ВСУ используют слабости российской армии – логистику и управление 1 5.09.2022, 20:38

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Эстонский военный уверен, что РФ вскоре выбьют с правого берега Днепра.

Российских оккупантов бойцы Вооруженных сил Украины смогут оттеснить с правого берега Днепра за два месяца, заявил глава киберкомандования Эстонии полковник Каупо Росин, пишет glavred.info.

- Сейчас можно сказать, что они достигли тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах, - подчеркнул.

Эстонский военный пояснил, что ВСУ пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление.

Он говорит, что это разумно, ведь для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением.

- В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику согласно своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает, – считает Росин.

При этом он не исключил, что более крупными победами могли бы быть освобождение Херсона и взятие под контроль ВСУ дамбы в Новой Каховке.

- Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Грядет плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украины нужны время и помощь Запада, – добавил Росин.

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