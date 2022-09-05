Марголин: Белорусы находятся на грани бедности 2 5.09.2022, 20:44

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Лев Марголин

У белорусских семей колоссально выросли расходы на еду.

По данным провластного Белстата, во втором квартале этого года 41,2% потребительских расходов белорусских семей составляли расходы на еду — это 504,8 рублей в месяц. В предыдущем квартале этот показатель был немного меньше и составлял 39,8% или 465 рублей в месяц.

«Салідарнасць» спросила у экономиста Льва Марголина, является ли такая тенденция для белорусов тревожной.

— Тенденция, безусловно, тревожная. Когда на продукты питания тратится более 50% дохода — это считается уровнем бедности. Мы же находимся на грани этого, — сказал экономист.

Главной причиной роста расходов на продукты питания, по мнению эксперта, является инфляция. Однако, есть и другие.

— Цены растут очень быстро. И прежде всего они растут на продукты питания. Причины роста цен на поверхности: с одной стороны — санкции, с другой — отъезд большого количества специалистов.

Уезжают лучшие: айтишники, медики, учителя, рабочие. Каждый понимает: даже если ты электрик, сантехник или газоэлектросварщик — за рубежом ты будешь зарабатывать гораздо больше. И если несколько лет назад соседние страны не очень приветливо относились к рабочей эмиграции из Беларуси, то сейчас она приветствуется.

Еще одной сопутствующей причиной, по мнению Марголина, является практически отсутствие иностранных инвестиций.

— Иностранные инвестиции — это новые технологии, новая продукция, готовые рынки сбыта. У нас этого нет, потому что инвесторы банально боятся заходить на наш рынок.

Экономист также считает, что Беларусь приближается к уровню бедной страны. По его словам, если ситуация будет развиваться также в дальнейшем, то и 50% расходов на еду станет не пределом.

Если посмотреть тенденции за первое полугодие, можно увидеть: инфляция разгоняется. Соответственно, можно делать прогноз, что доля доходов, которая идет на потребительские товары, прежде всего на продукты питания, будет расти.

– И я не вижу каких-то вариантов, чтобы что-то изменилось и произошел перелом в лучшую сторону. Сложно сказать, насколько быстро будет ухудшаться ситуация. Но то, что она будет ухудшаться — практически неизбежно.

На вопрос о том, почему власти не говорят о проблемах в экономике, а делают вид, что все нормально, Лев Марголин отвечает так:

— Если власть выходит к телеэкрану и говорит: «У нас все плохо, а будет еще хуже», то эта власть, по идее, должна тут же подать заявление об отставке. Если же она не хочет подавать такое заявление, она пытается найти в существующей ситуации какие-то положительные моменты.

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