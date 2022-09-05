Илья Шкурин стал игроком «Маккаби» из Петах-Тиквы
- 5.09.2022, 21:00
Белорусский футболист приостановил контракт с российским клубом.
Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком «Маккаби» из Петах-Тиквы, пишет pressball.by. Эта команда, в трех матчах набрав девять очков, лидирует во втором дивизионе чемпионата Израиля.
До этого Шкурин приостановил контракт с ФК ЦСКА.
Отметим, что после выборов в Беларуси футболист выступил против насилия. Он отказался приезжать в национальную сборную при режиме Лукашенко.