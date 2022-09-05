Илья Шкурин стал игроком «Маккаби» из Петах-Тиквы 5.09.2022, 21:00

Илья Шкурин

Белорусский футболист приостановил контракт с российским клубом.

Белорусский форвард Илья Шкурин стал игроком «Маккаби» из Петах-Тиквы, пишет pressball.by. Эта команда, в трех матчах набрав девять очков, лидирует во втором дивизионе чемпионата Израиля.

До этого Шкурин приостановил контракт с ФК ЦСКА.

Отметим, что после выборов в Беларуси футболист выступил против насилия. Он отказался приезжать в национальную сборную при режиме Лукашенко.

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