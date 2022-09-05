Водительские «права» будут выдавать по новым правилам: кому могут отказать 5.09.2022, 21:22

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Уже с 22-го сентября начнет действовать ряд изменений.

«Правительство» Беларуси внесло изменения в порядок выдачи водительских удостоверений. В частности, определены основания для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения, а также соответствующего документа международного образца.

Это предусмотрено постановлением совмина № 555 от 30 августа, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

При выдаче водительского удостоверения прием теоретического и практического экзаменов будут проводить уполномоченные органы, в зоне обслуживания которых находится место жительства или пребывания сдающего экзамен или автошколы.

Обменять права, как и прежде, можно в уполномоченных органах вне зависимости от места регистрации человека.

Военнослужащие, курсанты учреждений образования военного профиля, а также те, кого направили на учебу военный комиссариат, и некоторые категории учащихся смогут сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в ГАИ, в зоне обслуживания которого располагается воинская часть или учреждение образования.

Также в документе указано, что является основанием для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения и международного водительского удостоверения.

Например, можно не рассчитывать на получение такого документа, если до этого уже лишали права управлять транспортными средствами, если предоставлены документы с истекшим сроком действия или документы, в которых сделаны отметки карандашом.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 года.

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