ВСУ сокрушительно разбили оккупантов в Харьковской области 2 5.09.2022, 21:30

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Авиация Сил обороны Украины проводит успешные операции.

Украинские защитники ликвидировали более 100 оккупантов в Купянске Харьковской области и 30 — в Херсоне. Как говорится в сообщении Генштаба, ВСУ также вывели из строя переправы в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр.

- Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций, - говорится в сообщении.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

- Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают огневую поддержку действий наземных группировок войск. По уточненным данным подтверждены потери врага. В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага. Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр, - сообщили в Генштабе.

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