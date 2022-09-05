Сколько стоят дачи рядом с озером в поселке под Минском? 1 5.09.2022, 21:42

Репортаж из садового товарищества в Дзержинском районе.

Журналистка realt.by Екатерина Апарина решили отправиться в относительно новое дачное товарищество с недорогими участками. Здесь пока нет всех коммуникаций, но зато есть хорошая дорога, озеро и город-спутник по соседству. Мы держим путь в СТ «Пограничник» в Дзержинском районе.

От метро «Малиновка» до этих дач — около 35 километров. Сюда ходит общественный транспорт, а остановка расположена прямо на въезде в дачный поселок.

Само садовое товарищество «Пограничник» − достаточно молодое. Ему всего около 15 лет. Первоначально участки тут давали пограничникам − в Дзержинске расположено государственное учреждение «Группа материально-технического обеспечения органов пограничной службы». А затем, когда Дзержинск получил статус города-спутника, наделы в товариществе стали предлагать через аукционы. Как позже нам рассказали местные, сегодня в поселке живут представители абсолютно разных профессий.

Въезжаем в поселок через центральный вход. На въезде замечаем домик правления, доску объявлений и новые мусорные контейнеры. Еще одна партия контейнеров стоит рядом со вторым выездом.

Сегодня СТ «Пограничник» − это 448 участков и 9 улиц. Едем по ровным дорогам товарищества и рассматриваем здешние дачи. Сразу отмечаем, что классических сезонных домиков тут немного.

Кажется, что жители «Пограничника» еще точно не определились с назначением своих участков. На одних участках − только огороды и вагончики для хранения инвентаря. На других − добротные коттеджи для круглогодичного проживания.

В целом, большинство участков застроено либо находится в процессе освоения. Совсем пустых земельных наделов, поросших травой — мало, а даже при самых скромных домиках имеются богатые огороды.

У одного из готовых домов встречаем местного дачника. Он рассказывает, что около 40 семей живут тут и летом, и зимой:

− До Дзержинска тут недалеко. Все магазины там. Дороги тут хорошие, зимой доехать без проблем. Из центральных коммуникаций, правда, есть только электричество. Воду у нас каждый проводит себе сам — люди делают скважины, копают колодцы. Централизованно водопровод начинали проводить, но потом было подорожание, в общем, пока не доделали. Газа тут тоже нет. Но в целом, место чудесное — с одной стороны лес примыкает вплотную, с другой стороны — озеро.

Дороги в товариществе гравийные, но неплохие — видно, что их регулярно подсыпают.

По периметру дачный поселок огорожен забором, есть уличное освещение.

Отсутствие коммуникаций компенсирует живописная природа — рядом поля, леса и озеро Ясютевичи. Оно расположено совсем близко — нужно пройти или проехать чуть вперед по дороге. Говорят, летом тут полно купающихся.

Еще один большой плюс поселка — близость к Дзержинску. От СТ до города-спутника — всего 3 километра по хорошей дороге. А там — и магазины, и школы, и детские сады.

Взносы в СТ составляют 85 рублей в год. За эти деньги подсыпаются дороги, устанавливается уличное освещение.

Что тут продается?

Сейчас в базе можно найти несколько участков, расположенных в садовом товариществе «Пограничник».

Самый недорогой вариант — участок без построек и коммуникаций площадью 10 соток. За надел рядом с полем просят 5,5 тысяч долларов.

Также в продаже есть участок с плодоносным садом (яблони, сливы, алыча, чернослив, смородина и малина). На территории этого дачного участка стоят два вагончика, закопана емкость под туалет, подведен свет. Надел в 10 соток продается за 10 тысяч долларов.

Для тех, кто хочет участок с домом, предлагается сруб на ровном прямоугольном участке 9,75 соток. Дом собран в 2017 году, уже дал необходимую сушку и усадку. Крыша — металлочерепица. Окна — стеклопакеты ПВХ. В доме есть электричество, отопление, выводы под канализацию. Вода — колодец рядом с домом через дорогу. Дача продается за 28 тысяч долларов.

Наиболее готовый к проживанию объект − двухэтажный дом с балконом и террасой. Площадь постройки — 119 «квадратов». Тут есть кухня, баня с санузлом, 2 погреба, высокий гараж, теплица и хоз. постройки для хранения инвентаря и дров. В доме есть все коммуникации: электроснабжение, водоснабжение (скважина), канализация (септик), отопление — печное, бойлер. Дом стоит на участке в 10 соток. Есть сад с плодоносящими деревьями и огород. Стоимость — 68 тысяч долларов.

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