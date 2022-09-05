«Железная леди-2»: чего ждать Украине и России от нового британского премьера? 1 5.09.2022, 22:17

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Лиз Трасс

Реакция Лиз Трасс на кремлевские выпады может оказаться еще более жесткой, нежели Джонсона.

Лиз Трасс, ранее занимавшая пост министра иностранных дел, в понедельник, 5 сентября, была избрана главой Консервативной партии и новым премьер-министром Великобритании. Она заручилась поддержкой однопартийцев (более 80 тысяч голосов), опередив своего соперника Риши Сунака на более 20 тысяч голосов. Почему Трасс считается продолжателем политики Бориса Джонсона, а также с какими вызовами может столкнуться новый британский премьер, пишет «Апострофа».

Лиз Трасс, выступая после оглашения результатов, поблагодарила своего предшественника на посту Бориса Джонсона за то, что он противостоял агрессивной политике Путина, довел Brexit до логического финала, развернул кампанию вакцинации от COVID-19, а также «разгромил» лидера лейбористов Джереми Корбина.

- Вами восхищаются от Киева до Карлайла, — сказала Лис Трасс, обращаясь к Джонсону.

Основной темой ее выступления стала экономическая ситуация в стране и необходимость стимулирования бизнес-активности посредством снижения налогов. Вторая женщина-премьер в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер, Трасс заверила, что располагает амбициозным планом на сей счет. Такое внимание именно к фискальным вопросам объясняется тем, что Британия в настоящее время переживает один из самых глубоких кризисов, связанных с ростом стоимости жизни.

Активная соратница Джонсона

Формально она станет «полноценным» премьер-министром во вторник 6 сентября после церемонии посещения королевы Елизаветы, но уже сейчас ясно, что подходы к внешней политике кабинета Трасс будут мало отличаться от политики команды Бориса Джонсона, в котором Трасс работала главой МИД.

Борис Джонсон известен тем, что стал одним из лидеров цивилизованного мира, неустанно поддерживавший Украину начиная с первых суток вторжения. Он был один из тех, кто верил в способность Украины к сопротивлению, в то время как в некоторых европейских столицах было смирились с тем, что Кремль «за считанные сутки» сможет оккупировать большую часть нашей страны.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. После объявления о собственной отставки, Джонсон заверил, что Британия продолжит поставлять Украине помощь столько, сколько потребуется.

Лиз Трасс полностью солидаризировалась с тогдашним премьером Джонсоном.

- Война в Украине – это наша война. Это война каждого, поскольку победа Украины – это стратегический цель для нас всех, - говорила Трасс в апреле.

Она также призвала страны НАТО ужесточить санкции против РФ и как можно быстрее вооружить Украины, называя опасной игрой попытки «умиротворить» Владимира Путина.

- Избрание Лиз Трасс новым премьером Британии – положительная новость для Украины. Ее назначение главой правительств и лидером партии поддерживал Борис Джонсон. Не думаю, что она захочет остаться в тени своего предшественника, поэтому стоит ожидать продолжение жесткой линии в отношении Кремля. Даже если Москва вновь начнет махать ядерной дубиной, сомнительно, это существенно повлияет на Лиз Трасс. В ходе предвыборной кампании она говорила, что в случае избрание премьером при необходимости будет готова отдать приказ о применении ядерного оружия, - говорит политический эксперт глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Борьба с «умиротворителями» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до избрания Трасс премьером написал статью для DailyMail, в которой высказал надежду на то, что новый глава британского правительства последует примеру Бориса Джонсона. Экс-главу правительства Соединенного Королевства Владимир Зеленский назвал один из главных друзей Украины в цивилизованном мире, хотя для самого Джонсона это был нелегкий путь в виду сложностей внутри страны.

- Через несколько дней в Великобритании будет новый премьер-министр. Как президент Украины я буду рад наладить тесные отношения с, как недавно сказал Борис Джонсон, «любым британским премьер-министром — мужчиной или женщиной». Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено, - писал Владимир Зеленский.

Пожелание Владимира Зеленского исполнилось. Лиз Трасс, ставшая главой правительства, не только призывала действовать жестче в отношении кремлевских оккупантов, но и считала вполне реальным возвращение Крыма обратно под контроль Украины.

Вместе с тем, как настаивают отечественные наблюдатели, политическая солидарность Киева и Лондона – это только часть общеевропейской геополитической картины.

- Лиз Трасс придется играть в долгую. Решить внутренние проблемы Британии (в том числе экономические – инфляция, рост цен на энергоносители) можно при условии, если Лиз Трасс возьмет на себя миссию убедить европейцев, что политическую и экономическую турбулентность в Европе можно преодолеть только посредством жесткой позиции в отношении Москвы, а не «компромиссами» с ней. Сейчас перед Трасс стоит примерно такая же задача, как перед Уинстоном Черчиллем в начале 40-х годов прошлого века, - говорит политический аналитик Александр Кочетков.

Вызовы для Трасс

Трасс в его своего речи по случаю избрания премьером не просто так акцентировала внимание на теме налогов и единства Консервативной партии перед всеобщими выборами, которые должны пройти в 2025 году. Тори на фоне углубляющихся экономических проблем теряют популярность, проигрывая в опросах общественного мнения лейбористам, а саму партию сотрясают внутренние скандалы.

Кризисные тенденции в Британской экономике осложняются политическими проблемами. Сторонники независимости Шотландии, проиграв первый референдум о выходе из королевства, планируют провести вторую попытку уже в 2023 году. Каждый из последних трех британских премьеров был вынужден считаться с «шотландским фактором». И если на этот раз референдум не получится заблокировать через суд, то перед Лиз Трасс возникнет дилемма как этому противодействовать, не теряя поддержку внутри Соединенного Королевства и не настраивая шотландские элиты еще сильнее против Лондона.

Есть риск, что политические и экономические процессы, происходящие в Соединенном Королевстве, могут распылять внимание правительства Трасс.

- Правительство Британии будет заниматься проблемами собственной страны. Украины – один из, условно говоря, десятка приоритетов кабинета Трасс. Но важно иметь в виду, что в Британии сформировался межпартийный консенсус элит относительно противодействия рашизму. Могут отличаться подходы, но суть останется неизменной – кремлевская агрессия является вызовом для Соединенного Королевства. Реакцию Трасс на кремлевские «эскапады» может в итоге оказаться еще более жесткой, нежели у Бориса Джонсона, - резюмировал глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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