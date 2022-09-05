ВСУ уничтожили российский склад с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова 2 5.09.2022, 22:30

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Склад ликвидировали с помощью американской системы MLRS.

Украинские бойцы с помощью американской реактивной системы залпового огня MLRS уничтожили российский склад с ракетами С-300, которые они использовали для бомбардировок Харькова. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский отметил, что украинские военные продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы российских оккупантов.

Президент Украины поблагодарил всех украинским защитникам, разведке, сотрудникам СБУ, которые делают все, чтобы захватчикам становилось все сложнее находиться в стране. Зеленский также благодарит жителей оккупированных территорий, которые помогают украинской армии уничтожать объекты оккупантов.

- Особенно хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский состав, с которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои, - сказал он.

Зеленский отметил, что россияне будут отвечать за все обстрелы украинских населенных пунктов.

- Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А убежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение, - добавил украинский президент.

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