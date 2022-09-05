закрыть
5 сентября 2022, понедельник, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На арену снова выходит двойник Путина»

  • 5.09.2022, 22:44
  • 4,126
«На арену снова выходит двойник Путина»

У правителя РФ обострились проблемы с почками.

Вопреки слухам о том, что с осени Путин засядет в своем бункере из-за новой волны пандемии коронавируса, диктатор пока что посещает мероприятия лично. Хотя, как говорят источники, приближенные к Кремлю, дается ему это с трудом.

Телеграм-канал Generall SVR сообщает, что президент РФ отправился на Камчатку, а перед самым вылетом у него проявились некоторые проблемы со здоровьем.

- Обострились проблемы с почками, появилась отечность лица, явно проявились «мешки» под глазами. Несмотря на применение лекарственных средств, явного улучшения не последовало. По прибытии на Камчатку Путин пожаловался медикам на усталость и отдышку, тем не менее президент принял решение участвовать в заранее запланированных мероприятиях, - пишет канал и добавляет, что, вероятнее всего, вместо Путина в мероприятиях будет принимать участие его двойник.

Говорят, именно двойник «работал» за президента страны-агрессора во время его визита в Иран. Двойник, который заметно переигрывал свою роль, хромая, и едва ли мог справиться со ступеньками, спускаясь по трапу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик