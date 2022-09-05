Жительница Горок вырастила гигантские помидоры и лук 5.09.2022, 22:51

Две луковицы затянули на полтора кило.

В Горках, похоже, поставили цель посрамить остальную Беларусь по части рекордных овощных урожаев: две луковицы, которые вместе потянут на полтора кило, и несколько помидорин под килограмм каждая — серьезная заявка на успех, пишет zerkalo.io.

Совсем недавно в Беларуси один за другим прогремели два луковых рекорда: жительница Лунинецкого района выкопала у себя на участке 500-граммового гиганта, читательница из-под Воложина похвасталась луковицей почти в два раза больше.

А вот Светлана из Горок стала счастливой обладательницей рекордсменов сразу в обеих весовых категориях, причем — внимание! — оба экземпляра уже очищены от шелухи, то есть речь идет о весе нетто.

Жители Горок, вероятно, знают какой-то секрет по части выращивания здоровенных овощей: они поделились фото больших помидоров, которые выросли у них на грядках. Пусть ни один из плодов не дотягивает до рекордсмена нынешнего года — 1800-граммового исполина из Ивья, но тоже выглядят весьма внушительно.

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