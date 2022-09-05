Зеленский: Российская армия сбежит из Украины без всякой надежды на спасение 5.09.2022, 23:19

Владимир Зеленский

ВСУ последовательно уничтожают склады, базы, переправы, штабы российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российская оккупационная армия в конце концов сбежит из Украины без всякой надежды на спасение. Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам.

- Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы, штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не дожидаясь сопротивления. А убежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение, - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава государства поблагодарил всех украинских защитников и защитников, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые «делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине».

- Обязательно будет оккупантам ответ и за сегодняшний ракетный удар по Кривому, и за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковской области, городов Донбасса и всей нашей территории, - заявил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».