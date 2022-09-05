Как выглядит освобожденное от оккупантов Высокополье
- 5.09.2022, 23:35
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Поселок уже несколько дней находится под флагом Украины.
Поселок Высокополье Херсонской области полгода находился под российской оккупацией. Недавно украинские военные сообщили о его освобождении, а в сети уже появились фото из украинского населенного пункта, пишет издание «Мост».
Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.
Многие жители покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.
Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.