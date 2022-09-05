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Как выглядит освобожденное от оккупантов Высокополье

  • 5.09.2022, 23:35
  • 2,578
Как выглядит освобожденное от оккупантов Высокополье

Поселок уже несколько дней находится под флагом Украины.

Поселок Высокополье Херсонской области полгода находился под российской оккупацией. Недавно украинские военные сообщили о его освобождении, а в сети уже появились фото из украинского населенного пункта, пишет издание «Мост».

Отмечается, что после освобождения Высокополья на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование поселка, а правоохранители уже начали документировать преступления захватчиков.

Многие жители покинули Высокополье из-за оккупации, однако есть и такие, кто остался.

Многие здания разрушены и повреждены, а на обочинах и прямо на дорогах стоят разбитые машины и небольшая сельхозтехника.

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