«Россия получила мощный сигнал» 6.09.2022, 2:09

Лиз Трасс

Лиз Трасс продолжит помогать Украине в войне против Путина.

Новый глава правительства Великобритании Лиз Трасс будет продолжать помогать Украине в войне против России. Об этом свидетельствуют заявления нового премьер-министра, когда она сказала, что может применить ядерное оружие, чтобы сдержать агрессора, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко:

- Лиз Тасс сказала о том, что она не остановится перед применением ядерного оружия. И я уверен, что это правильное заявление, хотя и достаточно рискованное. Потому что это не то, что хотели бы слышать многие миротворцы во всем мире, но оно расставило все точки над «і». Россия получила мощный сигнал, который она должна была получить. И британцы — это прекрасно отдают себе отчет. Этот сигнал — это напоминание России о том, что Британия сдержит свое обещание, — сказал Пристайко.

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