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После заключенных и бомжей в России начали призыв в армию среди пациентов психбольниц

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  • 6.09.2022, 7:39
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После заключенных и бомжей в России начали призыв в армию среди пациентов психбольниц

Предлагают заключать контракты продолжительностью от шести месяцев.

В России начали вербовать «добровольцев» для участия в войне против Украины на территориях психоневрологических диспансеров. Предлагают заключать контракты продолжительностью от 6 месяцев.

Скриншот соответствующего объявления обнародовал российский журналист Александр Невзоров. Из объявления видно, что подобная практика существует, по крайней мере, в Санкт-Петербурге.

Потенциальным контрактникам армии РФ обещают статус ветерана боевых действий, 50% льготы на коммунальные услуги, внеконкурсное поступление в ВУЗы и единовременную материальную помощь.

«Как это замечательно! Приехали. Это круче «зеков Пригожина» и бомжей-сифилитиков. Вербовка на фронт теперь официально ведется в психбольницах и психдиспансерах России. Из полоумных питерцев будет сформирован «именной», «особый» батальон «Шизодержава» и прямо в пижамах и смирительных рубашках брошен на украинский фронт. Всех снабдят личными разрывными клизмами и огромными шприцами с напалмом», – прокомментировал объявление Невзоров.

Интересно, что в комментариях под постом Невзорова тоже было весело. Подписчики, среди которых преимущественно россияне, высмеяли эту инициативу.

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