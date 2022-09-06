В России нарастает вероятность распада: три ключевых фактора 1 6.09.2022, 7:59

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Национальные окраины остаются потенциально горячими точками.

В то время, как президент России Владимир Путин утвердил захватническую концепцию внешней политики, основанную на понятии «русский мир», вероятность распада самой РФ, по завершению войны в Украине, нарастает. Для этого есть три основных предпосылки.

Их назвал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким, пишет «Телеграф».

По его словам, в России всегда было много системных противоречий, и не только проигрыш в войне, но даже ее замораживание грозит центробежными процессами в самой РФ.

«Как только слабеет центральная власть (а она сейчас в России стремительно слабеет, что видно по отношению к ней даже недавних партнеров), начинают усиливаться сепаратистские движения внутри России. И все контуры расколов (по религиозным, социальным, прочим признакам) обостряются», - пояснил психолог.

Опасность №1 для России, по его словам, состоит в том, что национальные окраины, несмотря на целенаправленную ассимиляционную политику российской власти, остаются потенциально горячими точками.

«Башкиры, татары, чеченцы, дагестанцы – огромное количество народов, которые имеют опыт если не суверенитета, то хоть какой-то культурной независимости. И они его не забыли. И это в рамках угрозы распада РФ – опасность №1», – отметил Валентин Ким.

Опасность №2 – большие территории. Огромная часть РФ заселена крайне слабо и находится далеко от центра. Логистически не всегда есть возможность обеспечить отдаленные регионы достаточным количеством ресурсов, им придется переходить на самоокупаемость.

«А это – усиление местных элит, местных властей. Да, Кремль, ведет четкую политику относительно того, чтобы контролировать все назначения. Не случайно при Путине были фактически отменены все местные выборы. И губернаторы, и мэры – назначаются, а не выбираются. Это усиливает центральную власть. Но сейчас, в период ее ослабления, именно регионы, особенно дальние, представляют серьезную угрозу для сохранения РФ в нынешнем виде», - пояснил эксперт.

Опасность №3 для целостности России - социальное неравенство, которое в стране очень сильно.

«Огромное количество населения там живет за чертой бедности. Что мы, кстати, видели по реакции тех или иных солдат агрессора на то, как живут украинцы. И это сухое сено, которое может вспыхнуть мгновенно», – резюмировал Валентин Ким.

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