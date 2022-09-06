Продажи новых машин в Беларуси в упали на 83,9% 6.09.2022, 8:04

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иллюстрационное фото: DRIVEN

Ассортимент уменьшился в три раза.

Белорусский рынок новых автомобилей продолжает падение. За август дилеры продали всего 542 авто. Это на 295 меньше, чем в июле, и на 83,9% меньше — то есть более чем в шесть раз — чем в августе 2021-го, когда продали 3376 машины. Итоги месяца подвела Белорусская автомобильная ассоциация.

По итогам восьми месяцев этого года на белорусском рынке лидирует марка LADA — с результатом 3490 автомобилей с начала 2022 года. В тройке лидеров также находятся бренды Geely и Kia. Всего с начала года в Беларуси продано 11 764 новых легковых автомобилей.

«К сожалению, продажи новых легковых автомобилей в августе пока не сигнализируют о начале восстановления рынка, — отмечают в БАА. — Ожидаемый уровень продаж в ближайшие месяцы во многом будет определяться объемом реализации Geely. Без учета продаж отечественного производителя рынок вряд ли преодолеет рубеж в 500 легковых автомобилей в месяц».

В БАА также отметили, что ассортимент новых автомобилей от дилеров продолжает сокращаться. Если годом ранее дилерами — членами Белорусской автомобильной ассоциации на рынке были представлены 112 моделей новых автомобилей, то в августе 2022 года только 36. При этом ценовая ситуация стабилизировалась.

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