В Харькове из зоопарка сбежала шимпанзе: назад приехала на велосипеде 2 6.09.2022, 8:13

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Очевидцы опубликовали многочисленные видео с разгуливающим по городу животным.

5 сентября из Харьковского зоопарка сбежала шимпанзе. Директор Александр Григорьев подтвердил «Общественному», что животное в тот же день вернули на место содержания.

Он не захотел рассказать подробностей, но многие очевидцы видели обезьяну, которая гуляла возле Национального университета имени Каразина и на соседней площади Свободы.

Автор видео в Telegram-канале «Где в Харькове» снял ее в сквере возле университета.

Женщина на видео оказалась сотрудницей зоопарка, она провела с ней какое-то время в сквере. На кадрах «ХС Харьков» видно, как она говорит что-то зверю, потом надевает на него свою желтую куртку.

Позже «Общественное» опубликовало съемку, как шимпанзе в сопровождении троих людей едет на велосипеде по направлению к воротам зоопарка.

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