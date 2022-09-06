Уничтожает оккупантов за секунды: немецкую Panzerhaubitze показали в действии

Уничтожает оккупантов за секунды: немецкую Panzerhaubitze показали в действии4
- 6.09.2022, 8:23
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Орудие производит три выстрела за 9 секунд.
Вооруженные силы Украины уничтожают российских оккупантов из немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000.
155-мм установка – с автоматической системой зарядки, управления огнем и современной навигацией. Об этом сообщило Военное телевидение.
Самая технологичная в своем классе гаубица производит три выстрела за 9 секунд.
15 таких установок уже работают по оккупантам.
Дальность поражения может достигать 67 км. Гаубица доставляет снаряды точно в цель по GPS локации.
Panzerhaubitze 2000 оснащена автоматизированной системой управления огнем, позволяющей попадать в цель без пристрелки.
А технология MRSI делает траекторию каждого последующего выстрела более пологой, что позволяет накрывать цель одновременно пятью снарядами.