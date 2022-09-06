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Под Евпаторией прогремели мощные взрывы

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  • 6.09.2022, 8:35
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Под Евпаторией прогремели мощные взрывы

Местные жители опровергают версию российских пропагандистов.

В поселке Заозерное под Евпаторией на территории временно оккупированного Крыма слышались звуки взрывов.

Россия уже заявила о «работе противовоздушной обороны», передает «Радио Свобода».

«Местные жители говорят, что «бабах» больше походил на взрыв», – пишут журналисты.

В свою очередь российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.

Взрывы слышали в 8 км от города. Российские и крымские Тelegram-каналы публикуют фото и видео белых следов в небе, возникающих при работе ПВО.

Официальных комментариев Украины по поводу взрывов пока нет.

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