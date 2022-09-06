«Мечтала об Испании, но тур отменили за неделю» 6.09.2022, 8:54

1,838

Белоруска сама организовала путешествие в другое государство, но по возвращении ее ждало немало сюрпризов.

Сайт onliner.by продолжает рубрику «Худший отпуск», где рассказывает истории читателей о не самых приятных путешествиях, чтобы предостеречь других от ошибок и неудач. Героиня этого злоключения — Ольга, у которой за полторы недели до выезда отменили тур.

Девушка сама организовала путешествие уже в другое государство, но по возвращении ее ждало немало сюрпризов: опоздание автобуса к вылету самолета, вопросы к белорусскому паспорту и ограбление мужчины прямо на ее глазах.

У Ольги уже была шенгенская виза — в наше время это почти роскошь. Благодаря этому девушка не рассчитывала, что могут возникнуть какие-либо проблемы с организацией отпуска.

— Я работаю в частной компании, отпуска у нас планируются на определенные даты — сместить их, не подставив коллег, возможности нет, — уточняет минчанка.

Обычно Ольга сама планирует путешествия: пользуется услугами лоукостеров и бронирует жилье через общеизвестные приложения.

— В отпуск я хотела именно в Испанию, поэтому начала смотреть именно это направление, — вспоминает белоруска. — Планирование я начала еще в мае, а отпуск выпал на вторую половину июля — самый горячий сезон. Стоимость билетов на самолет была очень даже хорошая, но жилье совершенно не вписывалось в бюджет.

Девушка все обдумала и решила обратиться в турфирму, у которой (одой из немногих) нашла тур в Испанию по весьма приятной цене. Решила рискнуть — и проиграла.

— Я связалась с ними 25 мая, чтобы уточнить наличие мест на автобусный тур в Испанию с выездом 18 июля. Менеджер очень обрадовалась, что у меня есть виза, и сказала, что тур состоится с очень большой долей вероятности, так как у них сейчас все схвачено и они отправляют туристов оформлять визы в Москву, — рассказывает Ольга. — Далее она долго проверяла наличие свободных мест, хотя непонятно зачем: это мог увидеть любой желающий за минуту на сайте туроператора, как выяснилось потом. Естественно, чтобы мне забронировали место, нужно было тут же оплатить туруслугу. Хорошо, оплатила, скинула менеджеру подтверждение оплаты.

27 мая девушке из турфирмы написали, что в поездку осталось собрать полгруппы, все идет хорошо. 13 июня Ольге нужно было внести предоплату, что она и сделала. 30 июня минчанка сама посмотрела на сайте туроператора, что на этот тур осталось набрать 14 человек.

— По договору тур состоится, если собралось более 70% туристов — судя по сайту оператора, эта доля уже была собрана. На всякий случай я уточнила у менеджера, все ли хорошо и едем ли мы. Она мне написала, что все в силе на 100% и волноваться не нужно, особенно мне, ведь есть виза, — вспоминает белоруска. — Позже я решила еще раз зайти на сайт туроператора, но 5 июля на этот тур места больше не продавались.

На следующий день Ольге позвонила представитель турфирмы с сообщением, что тур не состоится.

— И посыпались отмазки: мол, не собралась группа, форс-мажор и так далее. На деле оказалось, что в то время не работал сайт в испанском посольстве в Москве. Причем не работал он вторую неделю, то есть все были в курсе, что проблемы могут быть, особенно если учесть, что ни у кого не было информации, когда сайт починят, — удивляется собеседница. — Только туроператор снял эту поездку со своего сайта еще за день до того, как мне позвонили. А мне и в голову не пришло, что сняли, потому что отменили! Думала, может, мест нет, меня же менеджер заверила, что все в силе.

Дальше началось самое интересное. Ольга через мессенджер обратилась к менеджеру с вопросами, как так случилось и почему до этого давали стопроцентную гарантию отправки туристов в Испанию.

— В ответ она удалила свое сообщение в переписке со мной и начала отмазываться. А потом по телефону заявила, что удалила месседж, чтобы я в суд не пошла, — улыбается белоруска. — Дальше она предложила мне тур со скидкой €30, но по абсолютно не интересующему меня направлению.

Все планы Ольги на отпуск сорвались за полторы недели до него. К тому же возникли вопросы по возврату: после заявления девушки менеджер написала, что завтра утром деньги будут у заявителя.

— И как вы думаете, во сколько пришли деньги? Правильно, вечером. Я спросила у менеджера, собирается ли она удалять сообщение про «утром деньги», как удалила прошлое. Та ответила, что нет, и сказала, что за прошлый раз ей стыдно. Дальше в переписке мне сказали, что мне лучше самой поискать варианты для отдыха, — вспоминает минчанка.

Хоть планы разлетелись в пух и прах и остался неприятный осадок, белоруска все же решила взять дело в свои руки. На тот момент цены на жилье в Испании выросли еще больше, а также взлетела стоимость билетов. Поэтому Ольге пришлось экстренно менять направление.

— В качестве замены я выбрала Болгарию. Путь туда и сам отпуск удались, а вот дорога обратно пощекотала нервы. До аэропорта Бургаса я добиралась с автовокзала на автобусе, который придерживается расписания. Автобус до аэропорта идет от 40 минут до часа в зависимости от трафика, и я решила заложить час, чтобы прибыть в аэропорт за два часа до вылета. Но автобус опаздывал, кругом были пробки, и в аэропорт я добралась за полтора часа до вылета, — делится белоруска.

Девушка на нервах выждала огромную очередь и спустя полчаса попала к стойке регистрации. Так как Ольга летает без багажа, она рассчитывала, что все пройдет быстро, но…

— Я протянула белорусский паспорт и увидела недоуменный взгляд сотрудницы. Она позвала на подмогу еще двоих коллег, созванивалась с кем-то по телефону и спустя некоторое время отдала посадочный талон. Все остальные пассажиры с моего самолета уже ушли проходить контроль багажа, — говорит собеседница.

До вылета оставалось все меньше времени, до закрытия гейта — 15 минут. Белоруска попадает на финишную прямую — на паспортный контроль. И тут ей говорят, что она незаконно находится на территории Болгарии, потому что у нее нет местной визы.

— На мой логичный вопрос, а как же меня тогда пустили, ответа сотрудник не знал. Я показала действующую шенгенскую визу, на основании которой и нахожусь в этой стране. Время тянулось, а мужчина не спеша листал мой паспорт, рассматривал каждую прошлую визу и штампы… До закрытия гейта оставалось 7 минут. Нервы на пределе. За 5 минут мне все-таки отдали паспорт, и я побежала к гейту, — вспоминает Ольга.

Она прибежала на место, но там стояла очередь: посадка не началась, потому что вместе с белоруской опаздывал и самолет. Пассажиры вылетели в польскую столицу примерно через час.

— После 30-градусной жары и солнца Варшава встретила нас дождем. После посадки выпускать нас из самолета тоже не спешили, попросили пока посидеть на своих местах. Рядом с нами стоял еще один самолет, пассажиры из него вышли и стояли под дождем — в аэропорт их не пускали. Спустя час капитан объявил, что поступило сообщение о минировании аэропорта и полиция все там осматривает. Мы продолжали ждать, — рассказывает минчанка.

Спустя еще час «соседей» по самолетам начали запускать в аэропорт, через некоторое время выпустили и Ольгу. И это еще не все…

— Я была единственной белоруской на борту, и после прохождения паспортного контроля меня позвали в зону таможенного контроля, хотя у меня был только рюкзак. Начали спрашивать, есть ли у меня наличные деньги и сколько. Мои 20 злотых и болгарские копейки никого не заинтересовали, поэтому меня сразу отпустили, напоследок еще раз проверив паспорт.

Благо билеты на автобус в Минск девушка взяла с запасом по времени: по расписанию прилететь в Варшаву она должна была в 17 часов, а по факту оказалась в 20 — автобус был на 22 часа.

— Когда до автобуса оставался час, я пошла переодеться (так как смена погоды ощущалась и по возвращении на свое место) — и тут прямо на моих глазах грабят человека, причем внаглую. Я зову охрану, вор убежал. Мужчине, которого ограбили, стало плохо, приехала скорая. На этой печальной ноте я покинула аэропорт, и приключения завершились, — заключает Ольга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».