Лукашенко испугался белоруса в инвалидной коляске 1 6.09.2022, 9:04

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Владислав Рабич

Жителя Барановичей отказался записывать «покаянное видео».

12 сентября суд Барановичей и Барановичского района будет рассматривать дело Владислава Рабича. Его обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко.

Как уточняют правозащитники «Весны», у подсудимого диагноз ДЦП и первая группа инвалидности, он использует коляску.

Судить Рабича будут за «реакцию» на пост о Лукашенко. 9 августа 2022 года в дом, где был Владислав и его младший брат, ворвались силовики. Они угрожали Рабичу и предложили ему прокомментировать написанное им в ответ на пост 2020 года о Лукашенко: в том комментарии мужчина соглашался с постом. Если бы он «покаялся», то милиционеры обещали «простить его».

Однако Рабич заявил, что не поменяет свое мнение. Он назвал честью то, что к нему пришли 9 августа с автоматами. В ответ силовики пообещали ему уголовную ответственность.

Кстати, суд назначили на третьем этаже здания территориального центра социального обслуживания. В этом здании нет пандуса.

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