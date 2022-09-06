Потери российских оккупантов в Украине достигли «юбилейной» отметки
- 6.09.2022, 9:07
Рубеж в 50 тысяч человек пройден.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 50150 солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 06.09 ориентировочно составили:
личного состава - 50150 (+350) человек;
танков - 2077 (+9) единиц;
боевых бронированных машин - 4484 (+25) единиц;
артиллерийских систем - 1179 (+22) единиц;
РСЗО - 296 (+2) единиц;
средства ПВО - 156 (+0) единиц;
самолетов - 236 (+) единиц;
вертолетов - 207 (+1) единиц;
БПЛА - 876 (+9) единиц;
крылатые ракеты - 209 (+4) единиц;
корабли /катера - 15 (+0) единиц;
автомобильной техники и автоцистерн - 3305 (+19) единиц;
специальная техника - 109 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.