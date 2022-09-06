Россия отменила соглашение с Японией по Южным Курилам 6.09.2022, 9:12

Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощенном посещении Южных Курил. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Соглашение действовало с 1999 года и позволяло японским гражданам, которые в прошлом жили на спорных островах, и членам их семей приезжать на Курилы без оформления виз – например, для посещения могил своих предков.

Под действие соглашения 1999 года подпадали острова Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, относящиеся к Сахалинской области России. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность СССР и, позднее, России, однако вела с Россией переговоры об экономическом и гуманитарном сотрудничестве в этой области.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и высших должностных лиц, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, заморозила активы 15 российских лиц и девяти организаций, в том числе главы военной разведки России, заместителей министра обороны РФ и экспортера оружия «Рособоронэкспорт». В то же время Япония объявила, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России «неразумными и абсолютно неприемлемыми».

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