«Демилитаризировали» весь десантно-штурмовой батальон вместе с командованием» 4 6.09.2022, 9:27

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Украинские бойцы ликвидировали большое число «элитных» офицеров РФ.

Бойцы ВСУ «демилитаризировали» 2-й десантно-штурмовой батальон 83-й десантно-штурмовой бригады армии РФ. Такая информация появилась в российских СМИ, сообщает в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

На родине оккупантов пишут, что батальон вместе с командным составом «героически пал, не оставив позиции, вызвав огонь артиллерии на себя». Утверждают, что такая участь постигла захватчиков «в ходе третьего подряд штурма ВСУ».

Анатолий Штирлиц приводит также данные других российских офицеров, которые «официально денацифицировались и демилитаризировались» в боях с украинскими войсками.

Это, в частности, заместитель комбата майор Герман Юдин, майоры Вадим Лемеш и Александр Ананичев. «Задвухсотились» также капитаны Сергей Морозов, Александр Козин, Иван Брилин и Алексей Пащенко.

Не вернутся с войны в Украине старшие лейтенанты Михаил Зуев, Марсель Таутанов, Рафил Гайнутдинов, Рафаэль Оганесян, Александр Нестеренко и Александр Тюкин.

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