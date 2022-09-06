«Звонит майор милиции Громов»: как белоруса дважды за день пытались развести мошенники 4 6.09.2022, 9:54

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Мужчина решил продать на «Куфаре» муравьиную ферму и поднял себе настроение.

Барановичское издание intex-press опубликовалo рассказ своего читателя о «работе» телефонных мошенников:

— Никогда бы не подумал, что общение с мошенниками так подымет мне настроение. Если вам скучно и хотите поразвлечься, то разместите на интернет-площадке какое-нибудь объявление и оставьте доступным для просмотра номер вашего телефона. Именно так опрометчиво поступил я, когда решил продать муравьиную ферму на «Куфаре». Не прошло и часа, как все началось.

Эпизод первый. Майор милиции Громов

Первый звонок поступил мне на вайбер с незнакомого номера. Номер был белорусский, поэтому я снял трубку.

– Алексей, добрый день. Вас беспокоит майор ГОВД города Минска Громов Александр Николаевич. Можно с вами поговорить?

– Майор? А почему вы звоните на вайбер? – в лоб интересуюсь я.

– Понимаете, мошенники научились подменять номера мобильных телефонов, и поэтому мы теперь звоним людям на вайбер.

– ?!?!?!?

О как! Оказывается, мошенники подделывают номера мобильных телефонов, и поэтому милиция теперь звонит исключительно на вайбер! Логично же, ну! Уже после этого можно было посмеяться и положить трубку, но мне стало интересно.

Дальше мне рассказали историю о том, что милиция задержала некоего Филимонова Валерия Сергеевича, который явился в банк и, имея мои паспортные данные, хотел оформить кредит на мое лечение.

– Вы сейчас не в больнице? – заботливо интересуется «майор». – А паспорт при вас? Вы нигде не брали кредитов, рассрочек? А в каком банке? Нигде не могли оставить свои паспортные данные?

По его словам, этот Филимонов давно был в розыске, и вот наконец его задержали и возбудили уголовные дела. И называет реальные статьи: 380 («Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков») и 209 («Мошенничество») УК РБ.

К сожалению, как я и ни старался сдерживаться и делать вид, что верю во всю эту историю, «милиционер» все-таки что-то заподозрил и по-быстрому закруглил разговор. Видимо, меня выдали вопросы про вайбер, просьба повторить свои ФИО и едва сдерживаемый в голосе смех.

– Ну, в общем, будем на связи. Если что – звоните, – сухо сказал «майор» и повесил трубку.

Я погуглил в интернете и сразу нашел несколько историй – все как под копирку: все те же действующие лица – «мошенник Филимонов» и доблестный «страж порядка Громов». Да и сюжет один в один: паспортные данные, больница, пойманный мошенник… Хоть бы фамилии меняли, халтурщики.

Потом, по их плану, «жертву» должны переключить на «сотрудника банка», который во избежание списания ваших денег, будет просить сообщить данные банковской карточки или установить на смартфон специальную программу (разумеется, троянскую). Но меня до этого этапа почему-то не довели. Видимо, не достоин.

Эпизод второй. Забронированная покупка

Через какое-то время в вайбере некто под именем Оксана с российского номера написал мне: «Здравствуйте, вы еще продаете формикарий?»

Задав пару вопросов ни о чем, типа: «А когда его можно забрать? А по деньгам, как в объявлении?», и пояснив, что сейчас по работе находится в РФ, Оксана заявила, что боится, чтобы никто до ее возвращения не купил мурашек и поэтому уже забронировала покупку, переведя на «Куфар» выставленную мною сумму.

«Я покупку забронировала. Оплатила. Вы только напишите мне, когда деньги получите», – попросила она.

После этого сбросила ссылку. Смешно. «Купила она, деньги перевела. Ну-ну», – подумал я… Ни одного вопроса про муравьев, про состояние фермы. Сразу так, вслепую взяла и купила. Ага. Ну, ок.

Проверив, включен ли у меня антивирусник, сам тоже весь начеку, перехожу ради любопытства по ссылке. Адрес, разумеется, оказался не настоящего «Куфара», а kufar.by-send.com. Фишинговый сайт, поддельный.

На открывшейся странице (и единственной) было криво сохраненное с «Куфара» фото моей муравьиной фермы и поздравление, что товар продан. Забронирован. Оставались сущие формальности: чтобы деньги поступили на мой счет, нужно было ввести паспортные данные, номер карты, ну и конечно же СVC с обратной стороны карты. Куда ж без этого?

Когда я уже написал эту статью и через час зашел еще раз на ту страницу, то увидел вот такое, уже далеко не ласковое сообщение от «консультанта» сайта.

Увы, ответить «Оксане», что «получил деньги», я не успел. Практически сразу эту страницу почему-то удалили, а в вайбере, где происходил наш диалог, меня забанили.

Вывод

Если вам будет скучно и появится желание поразвлечься с мошенниками, то вы теперь знаете, что делать. Всего через час после подачи объявления, я минут 30 общался и с заботливым «майором милиции» и «продал» товар.

А ведь многие люди ведутся на это. Милиция почти каждый день пишет про похожие преступления.

Мораль этой истории такова: не оставляйте необдуманно свой номер в Сети, как это по глупости сделал я.

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