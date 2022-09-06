Синдром «беспокойных ног»: невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина 12 6.09.2022, 10:03

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Глава Кремля сам себя выдает неуместными высказываниями.

Российский диктатор Владимир Путин делает ногами те же навязчивые движения, которые замечали ранее, это может свидетельствовать о том, что у него есть синдром беспокойных ног.

Лидер РФ может двигать ногами, чтобы скрыть их непроизвольные движения, рассказала врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ, анализируя поведение Путина во время встречи со школьниками 1 сентября.

Собеседница отметила, что поведение Путина на публике не изменилось, поэтому можно говорить о наличии у него синдрома беспокойных ног, который вполне возможен в его возрасте (7 октября диктатору исполнится 70 лет).

«Так что эта история не изменилась, а поэтому наталкивает на мысль, что это он делает (двигает ногами – Ред.) для того, чтобы либо скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног, и движения нижними конечностями дают ему облегчение…», – поделилась медик.

Есть моменты, когда Владимир Путин сам себя выдает неуместными высказываниями, подчеркнула Александра Щебет.

Президента РФ Владимира Путина подводят память и критическое мышление.

Врач-невролог подчеркнула, что несмотря на лечение, есть моменты, когда он сам себя выдает неуместными высказываниями.

«И на это обращают внимание. Например, его неуместные высказывания. Здесь понимаешь, что у человека страдают когнитивные способности, то есть память и критическое мышление его тоже подводят. А поскольку у человека теряется способность критически мыслить, то он не понимает контекста, где и что можно говорить», — уточнила эксперт.

Щебет пояснила, что могло привести к ухудшению состояния здоровья Путина: «С возрастом в организме усиливаются некоторые неблагоприятные факторы, например, ухудшается кровоток, уменьшается эластичность сосудов, усиливается тромбообразование, возникают различные бляшки».

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