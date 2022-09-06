Борис Джонсон обратился к Британии с последней речью в роли премьера: онлайн-трансляция 1 6.09.2022, 10:15

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Фото: Reuters

Политик официально передает свой пост Лиз Трасс.

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передает пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

В 7:30 по местному времени (9:30 по Минску) Борис Джонсон обратился к Британии с прощальной речью возле своего офиса на Даунинг-стрит, 10.

После этого Джонсон и Лиз Трасс отправятся на одном самолете в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II проведет встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти. Королева примет отставку Джонсона и сразу после этого встретится с Трасс. Аудиенция Елизаветы II с новым премьером намечена на 14:10 по киевскому времени. Ожидается, что она продлится около получаса.

5 сентября были оглашены результаты голосования, согласно которому 47-летняя Лиз Трасс, глава МИД Великобритании, победила во внутрипартийной борьбе Риши Сунака, бывшего министра финансов. Таким образом, Трасс получила право сформировать новое правительство консерваторов после отставки Джонсона.

Главные тезисы прощальной речи Бориса Джонсона:

«Я буду поддерживать Лиз Трасс и каждый шаг ее правительства», — таким обещанием Джонсон завершил свою речь, она длилась менее 10 минут.

Джонсон о своей роли в истории Британии: «Сейчас я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию, и теперь я буду мягко возвращаться в атмосферу и невидимо приводняться в каком-то отдаленном и неприметном уголке Тихого океана»

уходящий глава правительства перечислил список своих достижений на посту премьера: усиление роли полиции, открытие новых больниц и расширение их персонала, повышение оплаты труда учителей, программы строительства дорог и железных дорог и т. д.

Джонсон выразил убеждение, что Путин будет побежден, и заявил: «Если Путин думает, что сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко заблуждается». Он также заявил, что новое правительство Британии выведет страну из этого кризиса, подразумевая энергетический шантаж РФ.

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