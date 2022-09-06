Что сейчас происходит на рынке домов под Минском? 6.09.2022, 10:18

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B последний летний месяц белорусы искали загородные дома разной стоимости и удаленности от города.

Не успели оглянуться, как прошло лето. Для агентов недвижимости оно было невероятно жарким по сделкам, а август в некоторых агентствах побил рекорд. Realt.by поговорил с риэлтерами о последнем месяце лета и подвели небольшие итоги сезона, который, судя по всему, не собирается сдавать позиции.

«Белорусы купили на 15% меньше участков, чем в прошлом году»

Август удивил агентов недвижимости своей активностью. Несмотря на то, что предложений на рынке много, а это усложняет и затягивает выбор, в августе покупатели поторопились и определились с вариантами.

— В этом сезоне пик активности сместился ближе к лету, поэтому и в августе звонки не затихали. Более того, он самый горячий и объемный по сделкам за все лето. Возможно, даже более активный по сравнению с этим же периодом прошлого года, — говорит Лариса Самусенкова, менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица».

Эксперт отмечает, что в последний летний месяц белорусы искали загородные дома разной стоимости и удаленности от города. В случае солнечной погоды энтузиазм покупателей перейдет и на сентябрь.

— В августе мы еще наблюдали и за массовым спросом на бюджетные дачи. Осенью он будет уменьшаться. Меньше будут интересоваться недостроями — коробками, так как строительством в холодный период года, как правило, никто не занимается. Что касается домов, предназначенных для круглогодичного проживания, то спрос на них сохранится независимо от сезона.

Подводя итоги весенне-летнего периода, эксперт обозначил две тенденции этого сезона.

— Все заметили, что покупатели снизили бюджет на покупку доступных дач: в прошлом году они искали до 15 тысяч долларов, в этом — до 10 тысяч долларов. Также заметно меньше белорусы стали покупать участки. Число сделок сократилось на 15% в Минском районе и на 8% по области. Дачных участков это коснулось не сильно: на 4% меньше в Минском районе, по области, наоборот, больше на 2% по сравнению с 2021 годом. Причина — подорожание стройматериалов. Люди пересматривают математику с точки зрения временных и материальных затрат. Дефицита объектов нет, поэтому можно выбрать что-то готовое для себя.

Исходя из этого, специалисты рекомендуют продавцам не снимать дома и дачи с продажи. К тому же прогнозируют в следующем сезоне еще больший объем предложений.

— Во-первых, с января вступает в силу акт с изменением сроков запрета продажи домов, которые строились по льготам. Этот период уменьшится с 8 до 3 лет. Очевидно, что рынок пополнится такими предложениям, которые достигли порога. Во-вторых, упростился порядок регистрации самостроев, что также повлияет на сегмент.

Что касается спроса в следующем году, то представитель агентства «Твоя столица» говорит, что все будет зависеть от доступности отдыха за пределами страны: возможности получить визу и стоимости поездки.

— Когда белорусы не смогли позволить привычный отдых, тогда, как бы пафосно это не прозвучало, мы увидели второе рождение интереса к загородной недвижимости. Если сегодняшняя ситуация сохранится, то и спрос сохранится. Думаю, что следующий год будет такой же активный, как и этот.

«Активизировались жители ЖК «Минск Мир»

Светлана Никитюк, агент по операциям с загородной недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте» отмечает, что ни сезон отпусков, ни подготовка к школе не снизили активность белорусов на рынке загородной недвижимости.

— В прошлые месяцы клиенты активно искали бюджетные объекты, в августе же среднюю цену определить сложно. Были сделки во всех сегментах. Что касается спроса, то из-за интереса к объектам разных ценовых категорий уменьшилось количество сделок с дачами — насчитали 30% среди всех сделок.

Помимо небывалого предложения, этот сезон отличается от прошлого большим количеством сделок по доверенности. Специалисты по-прежнему наблюдают, что много объектов продаётся из-за переезда людей в другие города и страны.

Светлана говорит, что, в первую очередь, белорусы выбирают участки с живописными местами, рядом с лесом или озером, а не направления, но все-таки ищут ближе к квартире, в которой проживают, или ближе к месту работы. Учитывают также транспортную доступность и инфраструктуру.

— Стало больше покупателей среди жителей ЖК «Минск Мир». Они подыскивают загородную недвижимость в Слуцком и Дзержинском направлениях, — делится специалист. — Раньше сезонность на рынках ощущалась более чётко, сейчас который год идёт плавное уменьшение количества сделок осенью и резкий спад на декабрь-январь. Думаю, что спрос останется высоким и этой осенью. У этого периода свои особенности: собственники не хотят пропустить сезон, идут навстречу покупателям и снижают стоимость недвижимости, так как покупателей становится меньше.

Светлана говорит, что сегодня сложно делать прогнозы, так как слишком многое зависит от внешней геополитической повестки.

— В конце февраля нам казалось, что рынок просел надолго, а в итоге мы видим один из самых активных сезонов. Можно предположить, что будет дальнейшее увеличение предложения, которое окажет влияние на рынок. Будет расти количество объектов, продаваемых в связи с переездом, плюс со временем начнёт влиять новое более мягкое законодательство — белорусам разрешили делить участки и продавать их как два равноценных объекта, а также строить два дома на одном участке. Думаю, что нас ждёт сезонное уменьшение количества сделок и снижение цен.

Ольга Демьянович, руководитель отдела продаж «АН Гарант Недвижимость», говорит, что самый высокий спрос на рынке загородной недвижимости наблюдали специалисты весной. По сравнению с пиком сезона, в августе желающих приобрести загородный дом или дачу уменьшилось в три раза.

— Собственники уже в последнем месяце лета шли на уступки: примерно на 10% сбрасывали цены, некоторые даже в два раза. В конце августа ожидаемо начал падать спрос на СТ, так как большинство объектов не пригодны для зимовки. Что касается деревень, то интерес к ним проявляется круглый год. Тут важна развитая инфраструктура: наличие хороших подъездных путей и магазинов.

Ольга, как и коллеги, отмечает, что в этом году белорусы меньше купили участков, чем в прошлом. Повлияло повышение цен на материалы. Именно поэтому большинство покупателей искали готовые объекты.

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