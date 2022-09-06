Ученые обнаружили на далекой планете облака из земного вещества 6.09.2022, 10:29

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Новое открытие сделали с помощью телескопа Уэбба.

Те же ученые, которые описали первое прямое изображение экзопланеты космическим телескопом Уэбба сделали еще одно открытие. Они подтвердили теорию о том, что на открытой еще в 2015 году экзопланете VHS 1256 b в атмосфере существуют дымчатые облака из силикатов. Это важная составляющая земной коры, пишет Forbes (перевод - «Фокус»).

С помощью наблюдений космического телескопа Уэбба, ученые сделали вывод, что в атмосфере планеты VHS 1256 b имеются облака, которые состоят не из капель водяного пара, а из дымчатых частиц силиката.

- Чтобы проще было понять, что это за силикатные облака, представьте, что они состоят из того же вещества, что и песок на Земле. То есть эти облака состоят из крошечных частиц, похожих на песчинки, — говорит Саша Хинкли из Эксетерского университета.

Ученые сделали еще одно важное открытие касательно планеты VHS 1256 b. В атмосфере этой планеты был обнаружен углекислый газ. Это уже второе открытие наличия углекислого газа в атмосфере экзопланеты. О первом открытии, которое ученые сделали совсем недавно Фокус уже подробно писал.

И это еще не все открытия, которые сделали ученые с помощью телескопа Уэбба на планете VHS 1256 b. Исследователи выяснили, что эта планета имеет турбулентную атмосферу, в которой происходит постоянное перемещение газов из нижних слоев в верхние.

Саму планету VHS 1256 b открыли еще в 2015 году, но только телескоп Уэбба смог увидеть, что на ней происходит. Эта планета находится на расстоянии в 72 световых года от нас в созвездии Ворон.Она вращается сразу вокруг двух коричневых карликов, которые в свою очередь вращаются вокруг друг друга. VHS 1256 b имеет массу, которая в 12-16 раз больше массы Юпитера.

Планета вращается вокруг коричневых карликов по очень вытянутой орбите и находится от них на расстоянии, которое примерно в 360 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Поэтому планете нужно 17 тысяч лет, чтобы сделать полный оборот вокруг своих хозяев.

Важно сказать, что коричневые карлики – это не звезды, а субзвездные объекты. Это что-то среднее по своим характеристикам между звездой и планетой, которая является газовым гигантом.

Ученые пока что не называют VHS 1256 b именно планетой, в новом исследовании название этого объекта звучит как компаньон коричневых карликов планетарной массы. Дело в том, что ученые пока точно не определились, действительно ли можно считать VHS 1256 b экзопланетой или это кандидат в неудавшиеся коричневые карлики.

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