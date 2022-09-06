Пропагандистка Симоньян спровоцировала крупный скандал в РФ 6 6.09.2022, 10:38

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Маргарита Симоньян

Рупор путинской дезинформации решила рассказать о «величии России».

Лицо российской пропаганды Маргарита Симоньян в очередной раз решила рассказать россиянам о «загнивающем Западе».

Лучшей иллюстрацией плохой жизни она посчитала США, где, к примеру, родилась и жила дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина.

Женщина имеет американское гражданство, а ее супруг Александр Винокуров и двое детей – израильское.

Симоньян заявила, что «Америка же была великой... Сейчас эта страна с непонятным будущим. Представить себе 30 лет назад, что вероятность гражданской войны в США будет не дикой, не нелепой идеей для значительной части населения США, было нельзя. А сейчас это так, потому что идеологический фанатизм и ему подчинение всей жизни еще никого никогда до добра не доводили».

Эти слова спровоцировали серьезный скандал в РФ, пишет dialog.ua.

Россияне заметили, что если вместо США в речь пропагандистки поместить название их страны, то ситуация очень похожа на правду.

Более того, многие еще не готовы жить по сценарию «Скотного двора», о чем написали Симоньян лично:

«Что простите? Это Америка - страна с непонятным будущим? Да нам уже 80 лет говорят, что Запад загнивает. Да только он здравствует и по сей день. У них хорошие зарплаты, достойные пенсии, самое престижное образование. Маргарита, Вы о чем вообще?

Зато в РФ все хорошо, нищета и беззаконие...

От РФ величием так и прет.

Ага, только вот экономика США с 2013 года выросла на 4 трлн ВВП, а экономика России упала на 0.8 трлн.

Когда в Тверской области газ будет?

А крах доллара то когда? Уже 20 лет только обещаете.

Про загнивающий Запад смех сквозь слезы, а когда попадаешь в больницу и начинается самое смешное, про самую лучшую медицину в мире. Мы не идиоты!

Родину свою любить надо, но не беззаветно!!! А если Родина не права?! Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство?…

Может, займемся нашей родиной Россией?? Нашим благосостоянием, нашей наукой… А не об Америке будем говорить?»

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