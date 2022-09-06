Какие бизнесы продаются прямо сейчас в Беларуси 6.09.2022, 10:41

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Цена стартует от 6,5 тысяч рублей.

За несколько тысяч рублей можно купить стартовый набор для своего дела, за 30 тыс. предлагают готовый пакет с передачей юрлица. «Онлайнер» собрал варианты до 50 тыс. рублей, которые можно купить прямо сейчас.

Кофе-поинты в ТЦ за 32,5 тыс.

Для многих выпить стаканчик кофе утром — целый ритуал, и вы можете быть одним из тех, кто его монетизирует.

Евгений продает два кофе-поинта площадью 6 и 8 кв. м в торговых центрах «Экспобел» и «Скала». Бизнес можно купить с юрлицом, цена вопроса — 32,5 тыс. рублей.

Все, что надо для работы, там уже есть: две кофемашины Astoria, две кофемолки Fiorenzato, холодильная витрина, морозильник, миксеры, планшеты, термопоты, бойлеры, насосы для воды и прочее. Если решите сразу приступать к работе, то в торговых точках есть две кассы и два терминала (один в собственности, один в аренде).

Оборудование владелец оценил в 30 тыс. рублей с учетом износа. В цену продажи также входят остатки товара на сумму более 5 тыс. рублей. Итоговая стоимость бизнеса ниже — продавец готов уступить потенциальному покупателю, чтобы не затягивать сделку.

«Одна точка работает восемь лет, вторая — шесть. Причина продажи связана с необходимостью инвестиций в основную деятельность».

Чуть дороже — два буфета в перспективных местах, их продают за 35 тыс. рублей. Первый находится в Национальной библиотеке и рассчитан на 28 посадочных мест. Буфет работает с 2007 года, нынешний владелец Дмитрий управляет им с 2018-го. Аренда составляет 860 рублей, «коммуналка» потянет на 500—700. В буфете питаются сотрудники и посетители библиотеки, средняя выручка в день — 850 рублей.

Второй буфет расположен в учебном корпусе БГУ, вместимость — до 15 человек. Аренда будет 705 рублей, «коммуналка» — 150—500. Здесь средняя выручка ниже — 450 рублей.

«Буфеты работают и приносят прибыль (можно убедиться), продаются оба с юрлицом без долгов», — говорит владелец.

Если сбережения позволяют, можно стать владельцем целого ресторана на берегу Нарочи. С вас 83 тыс. — с продавца готовый бизнес с ресторанным оборудованием, техникой и мебелью, где обещают окупаемость за один сезон работы.

Самые большие вечеринки вмещали до 1200 человек одновременно. Возможно открытие сауны и боулинга в этом же здании.

Бизнес прибыльный, продается в связи с необходимостью уделять больше времени другим объектам в Минске, пишет в объявлении владелец. Также есть еще кафе-палатка на берегу озера, в идеале продать оба объекта в одни руки.

Клининговые сервисы — до 20 тыс.

За 15,9 тыс. рублей продают бизнес по уборке квартир в Минске. Клининговый сервис работает с 2019 года, причина продажи — есть другой бизнес.

Обещают среднюю выручку в месяц 2300 рублей. Расходы на домен, хостинг, рекламу, связь и бытовую химию тоже суммировали — вышло до 200 рублей.

Еще один вариант есть в Гомеле. Там за 19,9 тыс. рублей продают готовый бизнес в сфере проката оборудования и клининга.

Все бизнес-процессы уже выстроены, система отлажена, понятный план и стратегия развития передаются новому владельцу, обещает продавец.

А что еще?

Готовый бизнес по производству изделий из пластика отдают за 26 тыс. рублей. Нынешние владельцы занимаются купелями, но ассортимент может быть шире — от бассейнов до лодок. Для полноценной работы на производстве нужно два-три человека.

Детский развивающий центр в Минске достанется кому-то за 39 тыс. рублей. Обещают окупаемость за 14 месяцев.

В 24,5 тыс. рублей оценивают салон красоты и загара в Гродно. Продавец говорит про обширную клиентскую базу, которая позволит новому владельцу бизнеса зарабатывать с первого дня.

Бизнес, связанный с оптовыми поставками подарочных пакетов и открыток, оценивают в 17,5 тыс. рублей. Налажено сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями, есть возможность расширения.

За 6,5 тыс. рублей можно стать владельцем парикмахерской — тут даже готовы торговаться. Локация — Солигорск.

Пассивный доход обещают в Слуцке, но надо вложиться в три вендинговых автомата. Цена вопроса — 7,6 тыс. рублей.

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