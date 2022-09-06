«Диагноз выставляется через Google»2
- 6.09.2022, 10:56
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Жительница Гродно рассказала о посещении поликлиники № 7.
Издание grodno.in опубликовало рассказ жительницы Гродно, посетившей поликлинику № 7:
— Сегодня посетила участкового терапевта Салей О.В. и такого отношения от врача я не ожидала: диагноз выставляется через Google, также и лекарства выписывались.
На это я решила прикрыть глаза, но на то, что произошло сегодня не могу промолчать…
Прихожу на прием, а у меня нет результатов одних из анализов и чтобы как-то решать сложившуюся проблему - засела в телефон.
Это возмутительно!
Как такому врачу можно доверять свое здоровье?
Жаль, что фото не сделала.