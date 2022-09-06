«Диагноз выставляется через Google» 2 6.09.2022, 10:56

1,824

Жительница Гродно рассказала о посещении поликлиники № 7.

Издание grodno.in опубликовало рассказ жительницы Гродно, посетившей поликлинику № 7:

— Сегодня посетила участкового терапевта Салей О.В. и такого отношения от врача я не ожидала: диагноз выставляется через Google, также и лекарства выписывались.

На это я решила прикрыть глаза, но на то, что произошло сегодня не могу промолчать…

Прихожу на прием, а у меня нет результатов одних из анализов и чтобы как-то решать сложившуюся проблему - засела в телефон.

Это возмутительно!

Как такому врачу можно доверять свое здоровье?

Жаль, что фото не сделала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».