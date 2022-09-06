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В российском Краснодаре партизан поджег два автомобиля с меткой «Z»

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  • 6.09.2022, 11:02
  • 2,250
В российском Краснодаре партизан поджег два автомобиля с меткой «Z»
иллюстрационное фото

После этого машины взорвались.

В российском городе Краснодар местный партизан облил зажигательной жидкостью автомобили с Z-вастикой. После этого машины взорвались.

Событие произошло на улице Тепличной. Об этом сообщают российские СМИ, передает InformNapalm.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к двум машинам, облил их веществом и после этого они взорвались. Затем партизан быстро скрылся.

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