В российском Краснодаре партизан поджег два автомобиля с меткой «Z» 3 6.09.2022, 11:02

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иллюстрационное фото

После этого машины взорвались.

В российском городе Краснодар местный партизан облил зажигательной жидкостью автомобили с Z-вастикой. После этого машины взорвались.

Событие произошло на улице Тепличной. Об этом сообщают российские СМИ, передает InformNapalm.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к двум машинам, облил их веществом и после этого они взорвались. Затем партизан быстро скрылся.

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