Ученые обнаружили уникального бронзового зверя 6.09.2022, 11:13

Археологи говорят, что он единственный в своем роде.

Археологи, раскапывающие жертвенную яму № 8 на месте археологических раскопок бронзового века Саньсиндуй в городе Гуанхань на юго-западе Китая, обнаружили самого большого бронзового зверя, единственного в своем роде. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog (перевод — lenta.ua).

У зверя широко открытая пасть, высокие стоячие уши, округлое туловище на коротких ногах и толстый хвост, закручивающийся вверх и выходящий из высокого крупа. На его широкой груди выгравировано священное древо жизни, бронзовые копии которого также были найдены внутри ям.

«Дерево выгравировано прямо на нем, и его можно рассматривать как поклонение народа Саньсиндуй священному дереву или восприняли священное дерево как своего рода божественное присутствие», — сказал археолог Чжао Хао.

Он также имеет уникальную особенность, никогда ранее не встречавшуюся на бронзовом мифологическом животном в яме: рог на голове с фигурой стоящего на нем человека. Он носит длинную мантию и сжимает правый кулак. Археологи считают, что он мог быть погонщиком или лидером зверя.

Имея более трех футов в длину и три фута в высоту в самой высокой точке, он уникален среди бронзовых мифологических существ, найденных в жертвенных ямах, своими размерами. До этого открытия самый большой из бронзовых зверей был всего 11 дюймов в длину.

Это не только самая большая зооморфная бронза, обнаруженная в Саньсиндуй, но и самая полная. Сломаны только одна рука фигурки и одно ухо существа. Шесть ям в Саньсиндуй были до краев заполнены тысячами предметов из бронзы, золота, нефрита и слоновой кости, которые были ритуально разбиты и сожжены перед захоронением людьми Шу около 3100 лет назад. Из примерно 13 000 предметов, извлеченных из ям с момента начала раскопок в 2020 году, менее 2 500 были найдены целыми.

Раскопки ямы 8 продолжаются, но ожидается, что они будут завершены чуть более чем через месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».