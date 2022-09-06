Когда в квартиры и дома начнут подавать тепло? 1 6.09.2022, 11:26

В Беларуси с приходом осени начало заметно холодать.

За последние годы отопительный сезон в Минске стал продолжительнее. По словам заместителя главного инженера «Минских тепловых сетей» Андрея Жешко, за последние 5-8 лет отопительные сезон вырос более, чем на месяц.

- Около 5 - 8 лет назад отопительный сезон составлял 200 суток в среднем. Но в последние годы он достигает 233 дней, - прокомментировал специалист.

То есть сейчас в Минске отопительный сезон начинается раньше, а длится дольше. К примеру, в прошлом отопительном сезоне в столичном жилищном фонде, школах, садах, поликлиниках, больницах, общежитиях, гостиницах и других объектах социального назначения батареи перестали подавать тепло только с 10 мая 2022.

Несмотря на то, что межотопительный период становится короче, энергетики стараются выполнить все работы в срок и подготовить энергохозяйства к холодам.

В Минске в преддверии отопительного сезона-2022/2023, кроме испытания и ремонта теплосетей, сделали их замену в центральной части и на окраинах, где это было необходимо.

Информации о том, когда в Минске, областных центрах и разных регионах Беларусь начнется новый отопительный сезон, пока нет. Хотя с приходом осени начало заметно холодать. Видимо, придется еще надеяться на бабье лето. В ближайшие дни батареи точно не станут теплее.

При каких условиях в наших домах батареи станут теплеть?

Если ранее отопление по всей стране подавали централизованно, согласовывая с министерством ЖКХ, то с 2020 года решение о сроках начала отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы индивидуально. Такое постановление принял Совмин.

В первую очередь обычно включали отопление в детских дошкольных, школьных и медицинских учреждениях, когда среднесуточная температура в течение пяти суток была +10 градусов и ниже. Вторая очередь - это жилфонд, здесь трубы теплели, когда среднесуточная температура в течение пяти суток составляла +8 градусов и ниже. Третья очередь - это административные и общественные здания, а также офисы.

Сложно пока сказать, сколько еще в наших домах батареи будут холодными.

Когда включали отопление в прошлые годы?

Дожди, холода и осенняя погода в сентябре 2021 года обрушились на Минск спонтанно: уж очень коротким было бабье лето. А отопление включили в жилых домах 22 сентября 2021.

Кроме жилых домов, обогревать начали общежития, гостиницы, бассейны, общегородские бани учебные заведения и театры. В целом же отопительный сезон в Беларуси в 2021 году начался рано - 20 сентября. В этот день отопление начали включать в детсадах, школах, больницах, музеях. Последние семь лет топить начинали позже, так что в 2021 году - абсолютный рекорд.

В 2020 году сентябрь и начало октября были теплыми. С 12 октября батареи стали прогреваться в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, музеях, библиотеках. С 13 октября - в жилом секторе. Тогда власти не стали ждать среднесуточной температуры воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти дней. Может, на решение повлияла и вторая волна коронавируса.

В 2019 году топить в жилых домах Минска начали 24 сентября - такое раннее включение было впервые за предыдущих 20 лет. Тот отопительный сезон был одним из самых продолжительных и длился больше семи месяцев: из-за холодной весны тепло в дома давали до начала мая, детские сады и школы из-за протапливали почти до июня.

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