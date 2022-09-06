Путин испугался контрнаступления на Херсон 9 Александр Кушнарь

6.09.2022, 11:45

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Провалился еще один план Кремля.

Так называемый замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире пропагандистского телеканала пригрозил последствиями Соединенным Штатам, если они и дальше продолжат оказывать Украине военную помощь. «Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, и что, переступив ее, все останется как есть», – сказал чиновник, подчеркнув, что Россия в любом случае достигнет всех целей специальной военной операции, и напомнив, у его режима есть ядерное оружие, которое будет применено, если возникнет угроза для существования страны. Тем самым второе лицо внешнеполитического ведомства агрессора пытается убедить Вашингтон, что Белому дому придется выбирать – или он позволит Кремлю уничтожить Украину, или Кремль уничтожит все человечество.

Возникают вопросы: с какой стати эта угроза прозвучала именно сейчас, насколько серьезно следует к ней относиться и почему можно предполагать, что мы имеем дело лишь с имитацией угрозы, за которой едва ли маячит реальная основа?

Прежде всего, посмотрим на контекст этого высказывания. Как раз в последнюю неделю Вооруженные силы Украины резко нарастили интенсивность огня по позициям врага на южном направлении, где они теперь ежедневно уничтожают до десяти складов с боеприпасами и до сотни единиц тяжелой наступательной военной техники противника, ломают его линии обороны и обращают в бегство личный состав, захватывают пленных и вражеское вооружение, разрушают логистику и обеспечивающие эту логистику мосты, наконец, освобождают территории и подбираются к первой цели своей контрнаступательной операции – Херсону, в котором оккупационная группировка оказывается запертой словно в крысоловке, поскольку не имеет возможности ни отступать, ни получать снабжение из-за подорванной мостовой инфраструктуры. Все это накладывается на более широкий сюжет перелома в войне, где российская сторона, истощаясь на всех уровнях, продолжает терять возможности вести наступательные боевые действия, а украинская, напротив, наращивает наступательный потенциал.

Столь кардинальное изменение ситуации стало прямым следствием того, что США и их союзники наладили для ВСУ регулярные поставки оружия, которое с каждым новым этапом становится все более высокотехнологичным, специализированным и смертоносным. Если поначалу это были легкие оборонительные средства вроде переносных противотанковых и противовоздушных комплексов, то затем потекли тяжелые наступательные системы – от гаубиц и специальных дальнобойных снарядов к ним до высокоточных ракетных систем и средств для ликвидации средства ПВО.

За минувшие полгода США поставили Украине оружия на 13 миллиардов долларов, а только что глава Белого дома Джо Байден запросил у Конгресса еще 12 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Ясно, что он получит не только их, но и следующие двадцать, тридцать, сорок миллиардов – одним словом, столько, сколько потребуется для победы Украины, как о том неоднократно и предупреждали ключевые официальные лица США.

В какой-то момент – и этот момент мы наблюдаем прямо в эти дни – насыщение Украины вооружением достигло такой стадии, когда количество начало переходить в качество, и это качество украинские воины демонстрируют сейчас, когда изматывают Россию на Донбассе и перемалывают ее на правом берегу Днепра. По мере того, как Путин и его прихвостни – от самого диктатора до спикера Совфеда Валентины Матвиенко – все усерднее повторяют заклинание о неизбежности успеха специальной военной операции, подарки Украине от Пентагона наносят все более тяжелые удары по надежде Кремля на этот самый успех. Прийдя к выводу, что западные поставки вооружений являются главным препятствием на пути уничтожения Украины и залогом унизительного поражения российской армии, преступное российское руководство приступило к поиску способа, который позволил бы прекратить военную помощь Киеву.

Все попытки, однако, оказались тщетны.

Поначалу Россия распространяла фальшивые нарративы о том, что западное оружие не доходит до украинского фронта, а вместо этого распродается на черном рынке и попадает в руки террористов либо захватывается на поле боя россиянами. Это оказалось ложью: не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая расхищения и нецелевого использования западных военных средств в Украине, а эпизоды захвата Россией западного оружия на полях сражений если и происходили, то были единичными и никак не повлияли на ход конфликта.

Другая линия российской дезинформации была направлена на то, чтобы убедить западную аудиторию в неэффективности поставляемого Украине оружия. Как известно, практика доказала обратное. Достаточно вспомнить, что совсем небольшое количество HIMARS остановило всю российскую армаду, а Россия так и не смогла уничтожить ни одной такой машины, если не считать деревянных муляжей-приманок, на которые она, по данным прессы, растратила не менее десяти дорогостоящих ракет «Калибр».

Когда эта дешевая пропаганда не помогла, московские кровопийцы развернули более рискованные мероприятия. Они перешли на откровенный шантаж аварией на захваченной ими Запорожской атомной электростанции, приказав своим войскам вести огонь в районе ее расположения и одновременно обвинив в обстрелах украинцев. В итоге дело повернулось тем, что американский представитель в Совбезе ООН поддержал демилитаризацию станции, а законодатели США и Британии официально объявили, что любую утечку радиации на АЭС в Запорожье они воспримут как основание для задействование нормы о коллективной обороне НАТО – обороне против России со всеми вытекающими последствиями.

Точку в этом вопросе поставил звонок президента Франции Эммануэля Макрона Путину. Как представляется, цель этого разговора была лишь одна – заставить Путина пойти на уступки по ситуации вокруг ЗАЭС. Реальное содержание разговора остается, как всегда, в секрете, однако именно после этой беседы произошло то, чего еще недавно никто не ожидал: во-первых, значительная часть российской бронетехники была выведена с территории станции, а, во-вторых, туда заехала миссия МАГАТЭ и теперь остается там на неопределенно долгое время. Если в Кремле рассчитывали сыграть на страхе Запада перед радиационной катастрофой и добиться от него прекращения поддержки Украины в обмен на прекращение обстрелов ЗАЭС, то этот расчет полностью провалился.

Проваливается и еще один план Путина – план энергетического шантажа Запада. Москва фактически полностью прекратила прокачку по Северному потоку, поставив Европу перед выбором: поддерживать Украину и замерзнуть зимой или отказаться от такой поддержки ради дешевого газа. Как отвечают европейцы, мы видим: вместо того, чтобы пойти на уступки Путину, они и сами демонстрируют готовность отказаться от российского голубого топлива, не говоря уже о поэтапном введении нефтяного эмбарго против России, которое вступит в полную силу в декабре этого года. В результате весь Старый Свет стремительно перестраивает цепочки поставок энергоносителей, усиливает санкции в отношении российского режима и вместе с американцами продолжает поставлять Украине оружие, а Россия навсегда уходит с европейского энергорынка как ненадежный поставщик и сжигает газ на сотни миллионов долларов в месяц из-за того, что высвобождающиеся объемы не находят альтернативного покупателя, в то время как само газовое производство невозможно остановить без разрушительных последствий для российской отрасли.

Казалось бы, у Москвы все еще остается последний путь для прекращения западных военных поставок в Украину – прямые удары по коридорам этих поставок. В первые месяцы после вторжения представители Минобороны агрессора действительно не уставали повторять, что они будут атаковать грузы с западными вооружениями для ВСУ на украинской территории. Надо ли говорить, какой оглушительный провал ожидал российское ведомство в этих его поползновениях? Ни одна дорога, ни одно звено и ни один транспорт, которые обеспечивают бесперебойную поставку оружия Украине, не были скомпрометированы, не были атакованы и не были подорваны, а, если и имелись отдельные инциденты, о которых умалчивает украинское командование их западные партнеры, то совершенно очевидно, что это не возымело негативного влияния на конечную цель – цель, связанную с перевооружением ВСУ по стандартам НАТО.

Деталей этой продолжающейся сверхсекретной масштабной операции, доступной лишь предельно ограниченному кругу лиц, мы не узнаем никогда, однако ее результаты уже очевидны. Достаточно взглянуть, насколько массово и системно ВСУ применяют те же HIMARS вместе с аналогичными системами. Это означает, что мобильные пусковые установки и ракеты к ним идут в Украину без всяких препятствий. Такое возможно только в одном случае: если каналы поставок для этих и других средств продолжают исправно работать. С этим не в состоянии спорить уже и сами российские агрессоры. С их стороны больше не слышно заявлений о том, что такие поставки будут «законными целями» для российских войск, потому что это больше не актуально даже с точки зрения пропаганды, которая не в силах противостоять слишком очевидной реальности.

Итак, что же остается делать Путину, когда все его усилия по остановке западной военной помощи Украине потерпели крах, а западные поставки начали играть критическую роль в сломе южного фронта оккупантов? Именно то, что он и делает теперь – приказывает Рябкову начать пугать Штаты прямым столкновением с Россией, а, чтобы угроза звучала более реалистично, делается упоминание о наличии у Москвы ядерного оружия, потому что даже Путин сейчас понимает, что испугать Вашингтон конвенциональным столкновением со страной, не способной остановить пятнадцать Хаймарсов – дело бессмысленное.

Сказать, однако, можно все, что угодно, а вот есть ли у российского руководства воля и ресурсы реализовать сказанное? Здесь у администрации Джо Байдена и ее европейских коллег возникают обоснованные сомнения. На протяжении всех шести месяцев войны по мере того, как росли объемы и качество западных поставок для ВСУ, из России в адрес США и их союзников не раз доносились ядерные угрозы, подобные той, что высказал только что замглавы МИД России – от готовности «демилитаризовать» Польшу до сброса ядерной бомбы на Лондон.

Тем не менее, пока российская собака лает, караван с западным военным снаряжением продолжает идти в Украину и не собирается останавливаться. Дело не только в том, что в США прекрасно видят неготовность России поднять ставки до ядерного столкновения с НАТО в ответ на помощь Вооруженным силам Украины. Дело еще и в том, что в Вашингтоне готовы даже к такому – кажущемся сейчас невероятным – сценарию, при котором Североатлантическому союзу придется столкнуться в атомной войне с российским режимом. Проще говоря, Штаты ясно дали понять Москве, что готовы помогать украинцам крушить российскую террористическую саранчу даже в том случае, если однажды Штатам и самим придется заняться этой же самой работой, рискуя собственной безопасностью из-за вероятного применения Россией оружия массового поражения. Как известно, замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд специально предупредила, что даже применение тактического ядерного оружия по Украине, не являющейся членом НАТО, обернется для России последствиями, от которых она не оправится и через поколение.

Пока что, однако, российские топовые военные преступники не способны реализовать даже угрозы в адрес Киева – не то, что в адрес США и НАТО. После того, как оказалось пустышкой заявление Дмитрия Медведева о «судном дне», который должен был наступить для украинцев в случае атак по Крыму, вряд ли кто-то на Западе вздрогнет от слов Рябкова о том, что Россия может объявить США «стороной конфликта». Объявлять их «стороной конфликта» Россия, конечно, и правда может, но готова ли она после этого вступать в этот самый конфликт со Штатами?

Важно обратить внимание и на другой момент, а именно: площадка, на которой Рябков произнес свою грозную речь – это телеканал «Россия 24». Целевая аудитория такого высказывания – это вовсе не западные зрители, а именно российские обыватели. Те самые, которые по прошествии шести месяцев войны все чаще заглядывают в свои кошельки, пустеющие из-за тотальной экономической изоляции России, и все реже – на телеэкран, от которого они перестали ожидать победных реляций о взятии еще одной области Украины.

Именно к этому среднестатистическому жителю России, который на седьмой месяц бойни начинает подозревать, что Киева за три дня не будет, как раз и обращена речь Рябкова. Ее главная цель – продать россиянам виртуальное величие, которое должно стать паллиативом вместо хоть каких-то завоеваний на фронте, и перевести их внимание с холодильника на телевизор.

Заодно в очередной раз решается и другая задача: объясняется причина, по которой российская армия забуксовала в Украине. По версии Рябкова и его хозяев, проблема, оказывается, в том, что России приходится сейчас воевать с самим американским гегемоном, а вовсе не «с какой-то там» Украиной, о чем недавно, между прочим, сказал и сам Путин, когда публично обвинил США в затягивании конфликта военными поставками в пользу ВСУ. Признать правду было бы невыносимым позором, который заключается в том, что на самом деле российская военная машина, в которую вложен триллион долларов за двадцать лет, которая готовилась к этой битве с распада СССР и которая получила в наследство от Советского Союза десятки тысяч единиц бронетехники с бесчисленным количество снарядов, сейчас проигрывает мужественному украинскому народу, у которого до 2014-года года не было армии, а до 2022 года – современного оружия, а то, что имелось, в сотни раз отставало от российских запасов на момент вторжения в феврале.

Есть, впрочем, и другая подноготная высказывания Рябкова: его слова – это обращение к тому агрессивному крылу в путинском окружении, которое все чаще настаивает на более решительных мерах, таких как ядерное оружие. После 24 февраля внутриклановая борьба в Кремле вовсе не прекратилась, а лишь перешла в иную плоскость – в плоскость спора о степени жестокости войны и ее цене. Так называемые кремлевские «голуби» вовсе не собираются оставлять ядерную поляну своим ястребиным конкурентам – вот и рождается такой перл про США как «сторону конфликта», против которой, мол, и атомные боеголовки применить не жаль.

С другой стороны, заявление Рябкова отражает и растущую нервозность в Кремле, к хозяевам которого начало приходить понимание того, что США вместе с остальными участниками G7 решили навязать России войну на истощение – долгую, болезненную и ресурсозатратную, когда значение имеет не сиюминутная военная мощь, а долгосрочная экономическая, являющаяся основой для исправного функционирования военной машины.

Россия вдребезги проигрывает уже по одним только исходным показателям: в то время как США вместе с союзниками производят до половины всего мирового объема торфов и услуг, экономика российской бензоколонки и до санкций не превышала 2 процентов мировой, а теперь может скукожиться до размеров менее сотой доли планетарного ВВП – в условиях, когда даже китайские компании стараются соблюдать введенные Западом санкционные меры, когда вот-вот Европа откажется от российской нефти Urals, когда на эту Urals Большая Семерка введет ценовой потолок для покупателей из третьих стран мира и когда российский газ оказывается товаром, который сама Россия предпочитает буквально выбрасывать на ветер.

Одним словом, есть большие сомнения в том, что страна, не научившаяся производить подшипников для вагонов, сумеет переждать западные экономики в этом затяжном противостоянии – даже при всех имеющихся на Западе внутренних демократических брожениях, которые, к сожалению, будут время от времени выбрасывать на политическую поверхность очередных дружественных Путину популистов.

Все сказанное вовсе не означает, что мы полностью исключаем нападение России на США и что мы наверняка знаем об истинных замыслах престарелых кремлевских пенсионеров, мечтающих о возрождении СССР. Никто из нас не может заглянуть в головы этих обезумевших стариков. Мы только хотим сказать, что, если они и решатся на войну с США, то произойдет это не из-за превосходства российского оружия над американским, а из-за отсталости аналитики, которую кладут на стол Путину. Однажды его прикормленные эксперты, привыкшие ублажать слух императора, убедили в том, что Украина падет за две недели и что Запад проглотит. Почему бы теперь ястребам из кремлевского окружения не убедить Путина в том, что США отступят и перекроют поставки Украине вооружений, если нанести удар по их зарубежным военным базам?

Так или иначе, но пока это только наши досужие измышления, а реальность в том, что глотает теперь как раз Россия, наблюдая, как каждую неделю Байден объявляет об очередном рекордном транше военной поддержки для Украины.

Александр Кушнарь, «Обозреватель»

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